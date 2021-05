Kaizen Gaming: H Τεχνολογία στο DNA της κορυφαίας GameTech εταιρείας

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών καθώς και η ανάπτυξη δικής της τεχνολογικής δύναμης, έχει υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη του ομίλου σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την Κaizen Gaming την κορυφαία GameTech εταιρεία στη Ελλάδα και μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη.

Ανταγωνιζόμενη πλέον πολυεθνικούς κολοσσούς, η Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano) επενδύει συστηματικά στη συνεχή βελτίωση της τεχνολογικής της υπεροχής, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες άριστης ποιότητας σε εκείνους που την εμπιστεύονται για την ψυχαγωγία τους.

«Αριάδνη» και το πρώτο μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα

Η Kaizen Gaming λάνσαρε πρόσφατα τη δική της στοιχηματική πλατφόρμα που ακούει στο όνομα «Αριάδνη», μέσω της οποίας παρέχει τα προιοντα της στις έξι χώρες όπου δραστηριοποιείται. Μέσω του δικού της λογισμικού, η Kaizen Gaming κατάφερε να έχει τον απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση καθώς και στη βελτίωση αλλά και τον εμπλουτισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών της, δημιουργώντας έτσι έναν κορυφαίο GameTech προορισμό για τους χρήστες της πλατφόρμας της εντός και εκτός Ελλάδας. Ήδη, η πιλοτική εφαρμογή της «Αριάδνης» κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα όπως ενδεικτικά την αποδοχή περισσότερων των 200 χιλιάδων αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο για μια μόνο υπηρεσία ενώ στο ξεκίνημα της λειτουργίας της προσφέρει περισσότερους από 314 ταυτόχρονους αγώνες για live στοιχηματισμό.

Ξεπερνώντας τα όρια με τη δύναμη των Kaizeners

Για την Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), την μεγαλύτερη Game Tech εταιρεία της Ελλάδας, ο όρος tech συνιστά αυτονόητα ένα κεντρικό συστατικό του εταιρικού DNA. Σήμερα μάλιστα, η ομάδα Tech, αριθμεί περισσότερους από 260 Kaizeners να απασχολούνται σε αυτή, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ομάδα στο δυναμικό της εταιρείας αλλά και τη μεγαλύτερη τεχνολογική ομάδα της Ελλάδας.

Για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών της η Kaizen Gaming στηρίζει τους ανθρώπους της με κάθε μέσο, προσφέροντας παροχές που ικανοποιούν την προσωπική και επαγγελματική τους πρόοδο. Έτσι, οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται σε ένα agile περιβάλλον στο οποίο μαθαίνουν καθημερινά δίπλα σε συναδέλφους υψηλού επιπέδου με διεθνή εμπειρία στον κλάδο και με την υποστήριξη τεχνολογικών εργαλείων τελευταίας γενιάς. Θέτοντας ως προτεραιότητα την ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρεία δεν σταματά να προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για την διαρκή κατάρτισή τους στην ειδική πλατφόρμα Pluralsight ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να διοργανώνει εσωτερικές εκπαιδεύσεις πάνω σε θέματα Μηχανικής Μάθησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αναζήτηση νέων ταλέντων και το υβριδικό μοντέλο εργασίας

Συνεχίζοντας να επενδύει στην αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αλλά και προσαρμοζόμενη στην πραγματικότητα και τις ανάγκες των ανθρώπων, ιδιαίτερα όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, η Kaizen Gaming αναζητά νέα μέλη για την ομάδα Tech που επιθυμούν να εργαστούν εξ’ αποστάσεως, ενώ ήδη έχει υποδεχθεί στο δυναμικό της τους πρώτους 9 Kaizeners που εργάζονται fully remotely.

Μπορεί οι νέοι Kaizeners να βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία ανά την Ελλάδα, ωστόσο η ίδια φροντίζει μέσα από το engagement plan που υλοποιεί εδώ και μήνες, η κουλτούρα της μιας ομάδας να διαπερνά κάθε εργαζόμενο ανεξαιρέτως, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Μάλιστα, στο πλαίσιο της προώθησης της απομακρυσμένης εργασίας, η Kaizen Gaming στοχεύει στη δημιουργία πολλαπλών «κόμβων» σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, φροντίζοντας παράλληλα οι Kaizeners που εργάζονται εξ αποστάσεως να μπορούν να απολαμβάνουν τις ίδιες αξίες και φυσικά τον ίδιο τρόπο ζωής στην μεγάλη GameTech οικογένεια που συνεχίζει να μεγαλώνει.

«Try this at Home» για την αντιστροφή του Brain Drain

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που έχει θέσει η εταιρεία με τον εαυτό της είναι η αντιστροφή του φαινομένου brain drain με τον επαναπατρισμό Ελλήνων στελεχών και επιστημόνων στη χώρα και τον περιορισμό της διαφυγής τους στο εξωτερικό. Η Kaizen Gaming υλοποιεί από το 2019 την πρωτοβουλία «Try this at Home», στοχεύοντας στην προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού, κρατώντας τους εδώ: στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η εταιρεία είναι περήφανη για 30 νέα ταλέντα που επέλεξαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να ενταχθούν στην οικογένεια της Kaizen Gaming, σε μια δυναμική, νεανική εταιρεία, με τη σφραγίδα του Best Place to Work.