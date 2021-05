Kaizen Campus: Έναρξη εργασιών για τη δημιουργία του νέου κτιρίου γραφείων για την Kaizen Gaming

Ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφών για την κατασκευή του νέου κτιρίου γραφείων της Kaizen Gaming (Stoiximan | Betano), το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του ερχόμενου έτους. Το έργο της μελέτης και κατασκευής του κτιρίου γραφείων έχει αναλάβει η Dimand, η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων.

Η αρχιτεκτονική μελέτη προβλέπει την κατασκευή ενός καινούριου, υπερσύγχρονου κτιρίου 3 ορόφων με 3 πτέρυγες συνολικού εμβαδού 7.500 τ.μ, ενώ θα διαθέτει και υπόγειο όπου θα φιλοξενούνται θέσεις πάρκινγκ και άλλοι κύριοι και βοηθητικοί χώροι. Το σχήμα, η ανάπτυξη της επικοινωνίας εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, η επιλογή των υλικών και η τελική του εικόνα του προσδίδουν το χαρακτήρα σημείου αναφοράς (landmark). Όλο το συγκρότημα των στεγασμένων χώρων εκτονώνεται στην εσωτερική αυλή που με τις διαμορφώσεις της μετατρέπεται σε πυρήνα κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για τους εργαζομένους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός του κτιρίου είχε ως προτεραιότητα και την ενσωμάτωση των βασικών αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού και πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές σύστημα πιστοποίησης αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) σε επίπεδο GOLD, αλλά και με τo διεθνές πρότυπο WELL, το οποίο επικεντρώνεται στις συνθήκες για την προώθηση της ευεξίας και της υγείας του ανθρώπου στο κτιριακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ακουστική μελέτη αλλά και στη μελέτη φωτισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικές εσωτερικές συνθήκες για τους εργαζόμενους.

Το υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που ήδη εφαρμόζει η εταιρεία θα αποτελέσει την κύρια κατεύθυνση για την αρχιτεκτονική προσέγγιση και τη σχετική διαρρύθμιση των χώρων, με στόχο να ικανοποιήσει τη μέγιστη αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της που εργάζεται είτε εξ αποστάσεως είτε με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας.

.

Η δημιουργία του υπερσύγχρονου κτιρίου της Κaizen Gaming, εντάσσεται στο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της κορυφαίας GameTech εταιρείας στην Ελλάδα και μίας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που βρίσκουν πρωταγωνιστές τους ανθρώπους και την τεχνολογία, στοιχεία που συνιστούν καίριους πυλώνες για τη συνεχή επέκταση και εξωστρέφειά της. Τα νέα γραφεία της Kaizen Gaming θα μπορούν πλέον να φιλοξενήσουν ολοκληρωτικά τη μεγαλύτερη σε πληθυσμό ομάδα της, αυτή της Τεχνολογίας – η οποία αποτελεί πλέον μια από τις μεγαλύτερες αν όχι μεγαλύτερη στην Ελλάδα με πάνω από 260 και πλέον Kaizeners να συνεχίσουν να παράγουν τεχνογνωσία στη βάση της agile μεθοδολογίας που υλοποιεί ήδη από το 2018.

Σε δήλωσή του ο κ. Γιώργος Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Kaizen Gaming σημείωσε: «Είναι μια ακόμα στιγμή-ορόσημο για την ιστορία της Kaizen Gaming, η οποία το 2012 ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα 25 ανθρώπων και σε λίγες εβδομάδες θα ξεπεράσει τους 1.000 Kaizeners, να έχει τη χαρά να υλοποιεί ένα τόσο σημαντικό έργο, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Στην Kaizen νιώθουμε πως ειδικά στην εποχή που ζούμε, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Η επένδυση στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία μας κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας τις συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να βάζουν τον πήχη αυτού του ελληνικού τεχνολογικού project ολοένα και ψηλότερα σε διεθνές επίπεδο. Το Kaizen Campus θα στεγάσει τους επόμενους στόχους και τα όνειρά μας. Αποτελεί για εμάς έναν καινούριο σταθμό από τον οποίο θα είμαστε σε θέση να εξερευνήσουμε επιπρόσθετες δυνατότητες, να υποδεχθούμε και άλλους νέους ανθρώπους στην ομάδα μας, φιλοξενώντας περισσότερο ταλέντο και πάθος για να υπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα την αποστολή μας να προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες και προϊόντα ψυχαγωγίας. Ανυπομονούμε όλοι να βρεθούμε στο νέο μας σπίτι, εκεί από όπου θα συνεχίσουμε τη σκληρή προσπάθεια για να γράψουμε τα επόμενα κεφάλαια της ιστορίας της Κaizen.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Dimand, κ. Δημήτρης Ανδριόπουλος, τόνισε «Η εμπιστοσύνη της Kaizen Gaming στη Dimand και το νέο αειφόρο κτίριο που ανεγείρει στο Μαρούσι, μας τιμά ιδιαιτέρως.Το νέο κτίριο θα έχει πρωτοποριακό σχεδιασμό και υψηλού επιπέδου περιβάλλον εργασίας, ανάλογο της επιχειρηματικής κουλτούρας της Kaizen Gaming, θα είναι δε ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια που έχουμε υλοποιήσει στην Dimand.»