Η πηγή των σινεφίλ : Ινγκμαρ Μπέργκμαν επί… 4

Τέσσερις ταινίες του μέγιστου Σουηδού σκηνοθέτη Ινγκμαρ Μπέργκμαν (1918- 2007) έχει στον προγραμματισμό της για το καλοκαίρι που μας έρχεται η εταιρία Weird Wave, η οποία και στο παρελθόν έχει απασχολήσει το κοινό της Αθήνας με επανεκδόσεις αριστουργημάτων του.

Ενα ειδικά φτιαγμένο τρέιλερ των ταινιών που η Weirdwave παραχώρησε στο ΒΗΜΑ

Πρόκειται για τις ταινίες «Κραυγές και ψίθυροι» (Cries and whispers, 1972), «Η πηγή των παρθένων» (The Virgin Spring, 1960),«Το πάθος» (The passion of Anna, 1969) και «Η επαφή» (Temas, 1971), μια αρκετά υποβαθμισμένη ταινία που υπήρξε και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Μπέργκμαν.

Στις ταινίες αυτές θα επανέλθουμε στο μέλλον και στις εβδομάδες προβολής τους στα θερινά σινεμά «Στέλλα» (Κυψέλη), «Κάρμεν» (μετρό Κατεχάκη), «Δάφνη»(Δάφνη) – και σε άλλες επιλεγμένες αίθουσες.