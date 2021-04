Σε ευθεία επίθεση κατά της Ελλάδος για υπόθαλψη τρομοκρατών που προετοιμάζουν ακόμη και βομβιστικές επιθέσεις εναντίον της Τουρκίας μέσα από προσφυγικές δομές προχώρησε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Προεδρίας της Τουρκίας Φαχρετίν Αλτούν με ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021