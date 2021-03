ΠΟΥ: Εγκληματικές ομάδες πουλάνε «μαϊμού» εμβόλια στο dark net

Την έντονη ανησυχία του για την δράση εγκληματικών ομάδων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τεράστια παγκόσμια ζήτηση εμβολίων εξέφρασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ορισμένα υπουργεία Υγείας ή ακόμη και ρυθμιστικές αρχές, όπως τόνισε ο επικεφαλής του Οργανισμού Δρ. Τένδρος, έχουν λάβει ύποπτες προσφορές για την παροχή εμβολίων, με τα εμβόλια που εκτρέπονται και επανεισάγονται στην αλυσίδα εφοδιασμού.

«We are also aware of #COVID19 vaccines being diverted and reintroduced into the supply chain, with no guarantee that cold chain has been maintained»- @DrTedros

Επιπλέον, πωλούνται παραποιημένα προϊόντα ως εμβόλια COVID19 στο Διαδίκτυο, ειδικά στο dark net, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν αναφορές διαφθοράς και επαναχρησιμοποίησης κενών φιαλιδίων εμβολίων.

Για τον λόγο αυτό ο Οργανισμός προτρέπει στην ασφαλή απόρριψη ή καταστροφή μεταχειρισμένων και κενών φιαλιδίων εμβολίων για να αποτραπεί η επαναχρησιμοποίησή τους από εγκληματικές ομάδες και παροτρύνει τους πολίτες να μην αγοράζουν εμβόλια εκτός από την χορήγηση τους μέσω των κυβερνητικών προγραμμάτων εμβολιασμού.

«We urge the secure disposal or destruction of used and empty #COVID19 vaccine vials to prevent them from being reused by criminal groups.

And we urge all people not to buy vaccines outside government-run vaccination programmes»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2021