ΕΜΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca : Περισσότερα τα οφέλη από τους κινδύνους

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση μετά τις αλυσιδωτές αναστολές εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Περιστατικά με θρομβώσεις του αίματος, κάποιες με ασυνήθιστα χαρακτηριστικά όπως χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, έχουν καταγραφεί σε πολύ μικρό αριθμός ανθρώπων που έλαβαν το εμβόλιο. Χιλιάδες άνθρωποι παρουσιάζουν θρομβώσεις του αίματος κάθε χρόνο στην ΕΕ για διαφορετικούς λόγους. Ο συνολικός αριθμός θρομβοεμβολικών περιστατικών σε ανθρώπους που έλαβαν το εμβόλιο δεν φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερος από ό,τι έχει παρατηρηθεί στον γενικό πληθυσμό.

Ο ΕΜΑ εργάζεται με την εταιρεία, με ειδικούς σε παθήσεις του αίματος και με άλλες υγειονομικές αρχές συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού MHRA, που έχει εμπειρία μετά τη χορήγηση 11 εκατομμυρίων δόσεων του εν λόγω εμβολίου.

EMA’s safety committee (#PRAC) continues investigation of the #COVID19vaccine Astra Zeneca and thromboembolic events. Check out the latest updates:

