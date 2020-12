Επικοινωνία Μέρκελ – Ερντογάν : Στο επίκεντρο οι ευρωτουρκικές σχέσεις

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Ερντογάν εξέφρασε την επιθυμία του για τη δημιουργία μιας θετικής ατζέντας, που θα αποφέρει αμοιβαία οφέλη και στις δυο πλευρές, μέσω συνεργασιών και ζήτησε να μην πάει χαμένο αυτό το «παράθυρο ευκαιρίας» που ανοίγει.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο τούρκος πρόεδρος ευχαρίστησε την Μέρκελ για την «εποικοδομητική συνεισφορά και τις προσπάθειες» που κατάβαλλε υπέρ της Τουρκίας στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής.

#BREAKING Erdogan says Turkey wants to open new page in relations with EU, expressing gratitude to Merkel for constructive contribution, efforts

