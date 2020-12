Η ναυτιλιακή εταιρεία Hafnia ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα από τα πετρελαιοφόρα της, το BW Rhine, επλήγη από «εξωτερική πηγή» με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο την ώρα που εκφόρτωνε στο λιμάνι Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

«Το BW Rhine επλήγη από εξωτερική πηγή την ώρα που εκφόρτωνε στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, περίπου στις 00:40 τοπική ώρα στις 14 Δεκεμβρίου 2020, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη και να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο», ανέφερε σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της η Hafnia.

Το πλήρωμα του πλοίου κατέσβεσε την πυρκαγιά, ενώ δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί, πρόσθεσε η εταιρεία, επισημαίνοντας ότι έχουν προκληθεί ζημιές σε κάποια μέρη του κύτους.

Huge explosion on the coast of Jeddah, Saudi Arabia.

Possibly oil tinkers hit? pic.twitter.com/UQAynoaeB9

— Farhang F. Namdar (@FarhangNamdar) December 14, 2020