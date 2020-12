Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον με κοινό τους ανακοινωθέν αργά σήμερα δήλωσαν ότι η επισφράγιση μιας νέας εμπορικής συμφωνίας είναι αδύνατη αυτή τη στιγμή «λόγω των διαφορών που παραμένουν σε κρίσιμα θέματα».

Ο πρωθυπουργός Τζόνσον θα μεταβεί στις Βρυξέλλες μέσα στις επόμενες ημέρες σε μια προσπάθεια να γεφυρωθούν οι σημαντικές διαφορές στις διαπραγματεύσεις για το Brexit για τα τρία ακανθώδη ζητήματα της αλιείας, της διασφάλισης ισότιμων όρων ανταγωνισμού και της διακυβέρνησης.

With @BorisJohnson we took stock of the negotiations. The conditions for an agreement are not there due to remaining differences on critical issues.

We asked our Chief Negotiators to prepare an overview of the remaining differences to be discussed in person in the coming days. pic.twitter.com/rWCWlMz0dv

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 7, 2020