Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση αυτοκτονίας που διαπράχθηκε εναντίον εκπαιδευτικού κέντρου στην Καμπούλ, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Η έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα κοντά σε κέντρο επιμόρφωσης για φοιτητές, σε συνοικία στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, δήλωσε ο Τάρεκ Αριάν, ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών.

«Ένας καμικάζι που ήθελε να εισέλθει σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρίστηκε από τους φρουρούς. Πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στον δρόμο που οδηγούσε στο κέντρο, προτού καταφέρει να μπει» εξήγησε ο αξιωματούχος.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 57 τραυματίστηκαν, είπε ο Αριάν, ο οποίος είχε προηγουμένως κάνει λόγο για 13 νεκρούς και 30 τραυματίες.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στους λογαριασμούς του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος επιβεβαίωσε ότι ο δράστης «κατευθύνθηκε προς μία συγκέντρωση (…) στην Καμπούλ, όπου πυροδότησε τα εκρηκτικά που είχε στη ζώνη του».

Σε ένα βίντεο, που τραβήχτηκε στο σημείο της επίθεσης και μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται πολλά πτώματα να κείτονται σε έναν δρόμο, την ώρα που τραυματίες μεταφέρονται εκτός της περιοχής.

Ένας εργαζόμενος στο κέντρο επιβεβαίωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου.

«Βρισκόμουν σε απόσταση 100 μέτρων από το κέντρο, όταν μια έκρηξη με έριξε στο έδαφος. Σηκώθηκε σκόνη και καπνός κάλυψε τα πάντα γύρω μου», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλί Ρέζα, ένας κάτοικος της συνοικίας, προσθέτοντας πως «όλα τα θύματα είναι φοιτητές που περίμεναν να μπουν» στο κτίριο.

🇦🇫 #AFGHANISTAN – ISIS terrorists have reportedly attacked in Kabul an education center.

🚨 #BREAKING – At least 21 people have died during the incident and 60 are injured. pic.twitter.com/DFvbg9bevB

— ISCResearch (@ISCResearch) October 24, 2020