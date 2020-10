Νέος θρίαμβος Ναδάλ, πήρε πάλι το Ρολάν Γκαρός

Μυθικός. Ανεπανάληπτος. Ανίκητος. Ή απλά ο Ράφαελ Ναδάλ στο Ρολάν Γκαρός.

Ο Ισπανός τενίστας με μια σπουδαία εμφάνιση ισοπέδωσε με 3-0 σετ (6-0, 6-2, 7-5) το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς και κατέκτησε το γαλλικό Γκραντ Σλαμ για 13η φορά στην καριέρα του.

Ο Ναδάλ μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο τον μεγάλο τελικό και απέδειξε για μια ακόμα φορά γιατί θεωρείται ως ο «βασιλιάς στο χώμα».

O Ισπανός κατέκτησε τον τίτλο χωρίς να χάσει ούτε ένα σετ, φτάνοντας με άνεση σε ένα ακόμα τρόπαιο στο Παρίσι.

Αυτός ήταν ο 20ος Γκραντ Σλαμ τίτλος για τον Ράφαελ Ναδάλ, που έφτασε επίσης τις 100 νίκες στο χωμάτινο τουρνουά του Παρισιού.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το παιχνίδι έγινε indoor, αφού μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα η οροφή του «Phillipe Chatrier» έκλεισε λόγω των καιρικών συνθηκών, που επικρατούσαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Παρόλα αυτά ο Ράφαελ Ναδάλ δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα και με μία επιβλητική νίκη ισοπέδωσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον μεγάλο τελικό, κατακτώντας δια περιπάτου το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τέταρτος διαδοχικός τίτλος στο Ρολάν Γκαρός για τον Ισπανό, που έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο Παρίσι 13 φορές. Το 2005, το 2006, το 2007, το 2008, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, το 2014, το 2017, το 2018, το 2019 και το 2020.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020