Αιματηρές συγκρούσεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ – Διεθνείς εκκλήσεις για παύση εχθροπραξιών

Κύκλος αιματηρών συγκρούσεων ξέσπασε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τον αρμενικό θύλακα μέσα στο Αζερμπαϊτζάν.

Οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ κήρυξαν την ανεξαρτησία του θυλάκου στη διάρκεια σύγκρουσης που ξέσπασε το 1991, ενώ η Σοβετική Ένωση κατέρρεε.

Μολονότι το 1994 συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία συχνά αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κατά μήκος των χωριστών συνόρων Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Παρσινιάν δήλωσε σήμερα το πρωί πως το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν επιτέθηκε σε οικισμούς στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και κάλεσε τον πληθυσμό της διαφιλονικούμενης περιοχής να σπεύσει στα καταφύγια.

Σε συνέχεια, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε πως τα στρατεύματά του κατέρριψαν δύο ελικόπτερα και τρία μη επανδρωμένα αεροπλάνα του Αζερμπαϊτζάν σε απάντηση στην επίθεση είχε στόχο οικισμούς αμάχων, περιλαμβανομένης της περιφερειακής πρωτεύουσας Στεπανακέρτ.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι κατέλαβε έξι χωριά που βρίσκονται στα σύνορα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. «Απελευθερώσαμε έξι χωριά, πέντε στο Φιζούλι, ένα στο Τζεμπράιλ» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν στο AFP.

Στη συνέχεια το Anadolu μετέδωσε ότι καταλήφθηκε ένα ακόμα χωριό.

Η περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ ανακοίνωσε σήμερα πως 16 στρατιώτες του σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στις συγκρούσεις με τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν.

Συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ των αρμενικών και αζερικών δυνάμεων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για αστάθεια στον νότιο Καύκασο, έναν διάδρομο για τους αγωγούς που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις παγκόσμιες αγορές.

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ γνωστοποίησε ότι κατέστρεψε τέσσερα ελικόπτερα του Αζερμπαϊτζάν, 15 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 10 τεθωρακισμένα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Η προεδρία της αυτονομιστικής περιφέρειας του Αζερμπαϊτζάν Ναγκόρνο-Καραμπάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Αρμενία, κήρυξε «γενική επιστράτευση» ως απάντηση σε μια εκτεταμένη επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Αζερμπαϊτζάν.

«Κήρυξα στρατιωτικό νόμο και γενική επιστράτευση για τους άνω των 18 ετών», δήλωσε ο ηγέτης του Καραμπάχ, ο Αραΐκ Αρουτιουνιάν, στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του τοπικού κοινοβουλίου, ανακοίνωσε η προεδρία.

Άμαχοι και στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις σφοδρές μάχες που ξέσπασαν σήμερα στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ανακοίνωσαν εξάλλου το Αζερμπαϊτζάν και αρμένιοι αυτονομιστές, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος άρχισε τις εχθροπραξίες.

Το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι μια περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν που έχει αποσχισθεί από την υπόλοιπη χώρα, κατοικείται κυρίως από Αρμενίους και υποστηρίζεται από την Αρμενία.

NAGORNO KARABAKH: MoD release footage of what they claim is the shoot down of an Azerbaijani drone earlier today. pic.twitter.com/PLodMJLsAS

Μια γυναίκα και ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του αρμενικού υπουργείου Άμυνας.

Δύο αζερινά ελικόπτερα καταρρίφθηκαν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το υπουργείο αυτό, που υποστηρίζει τους αυτονομιστές, προσθέτοντας πως οι αρμενικές δυνάμεις κατέστρεψαν επίσης τρία άρματα μάχης και τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη, απαντώντας σε μια επίθεση εναντίον μη στρατιωτικών στόχων στους οποίους περιλαμβάνεται η περιφερειακή πρωτεύουσα Στεπανακέρτ.

«Η απάντησή μας θα είναι αναλογική και η στρατιωτικοπολιτική ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν φέρει πλήρη την ευθύνη για την κατάσταση», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωση που εξέδωσε.

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε από την πλευρά του πως εξαπέλυσε «αντεπίθεση» έπειτα από επίθεση των αυτονομιστών και έκανε λόγο για κατάρριψη ενός μόνο αεροσκάφους.

«Καταδικάζουμε αυστηρά την επίθεση της Αρμενίας εναντίον του Αζερμπαϊτζάν», αντέδρασε εξάλλου ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας στο Twitter διαβεβαιώνοντας πως το Αζερμπαϊτζάν έχει «την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχέθηκε την πλήρη στήριξη της Άγκυρας στο Αζερμπαϊτζάν και κάλεσε την Αρμενία να «σταματήσει την επιθετικότητά της», στον απόηχο των βίαιων συγκρούσεων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Ο τουρκικός λαός θα στηρίξει τους Αζέρους αδελφούς μας με όλα μας τα μέσα, όπως πάντα» δήλωσε ο Ερντογάν σε μήνυμα στο Twitter. Ο ίδιος επέκρινε τη διεθνή κοινότητα που δεν «αντέδρασε με επαρκή τρόπο, όπως έπρεπε» απέναντι σε αυτό που αποκάλεσε «επιθετικότητα» της Αρμενίας.

Ο Ερντογάν έκανε επίσης γνωστό ότι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, του οποίου χαιρέτισε τη «συνετή και αποφασιστική στάση».

Επιπλέον, ο τούρκος πρόεδρος κάλεσε τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον μιας «ηγεσίας που τον σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τον χρησιμοποιούν σαν μαριονέτα», στον απόηχο των συγκρούσεων μεταξύ των αρμενικών και αζερικών δυνάμεων για το Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Ενώ καλώ τον λαό της Αρμενίας να αναλάβει το μέλλον του εναντίον της ηγεσίας του που τους σέρνει στην καταστροφή και εκείνους που τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες, καλούμε, επίσης, ολόκληρο τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό του Αζερμπαϊτζάν στη μάχη του εναντίον της εισβολής και της αγριότητας» επισήμανε ο Ερντογάν.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ απηύθυνε σήμερα έκκληση για παύση των εχθροπραξιών και την «άμεση επιστροφή στις διαπραγματεύσεις».

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.

— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020