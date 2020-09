Κορωνοϊός : «Η πανδημία ξεκινά πραγματικά μόλις τώρα» – Καμπανάκι από κορυφαίο γερμανό λοιμωξιολόγο

Bubble tents are set up outside Cafe Du Soliel following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., September 23, 2020. REUTERS/Jeenah Moon

Ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος Κρίστιαν Ντόστεν θεωρεί ότι τη Γερμανία δεν είναι ακόμη επαρκώς προετοιμασμένη για την επόμενη περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού. «Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τους επόμενους μήνες, πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Η πανδημία ξεκινά μόλις τώρα. Και εδώ στη Γερμανία», είπε σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον πρόεδρο και ιδρυτή της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Υγεία Ντέτλεφ Γκάντεν, η οποία θα γίνει στο Βερολίνο τον Οκτώβριο. Ιδού ο «νέος Κορυδαλλός» στον Ασπρόπυργο – Οπτικό υλικό «Οι ρεαλιστικές αποφάσεις είναι απαραίτητες. Γίνονται ήδη δοξαστικές ομιλίες για τη γερμανική επιτυχία, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο από πού προήλθε αυτή η επιτυχία. Οφείλεται απλώς στο γεγονός ότι η Γερμανία αντέδρασε περίπου τέσσερις εβδομάδες νωρίτερα από άλλες χώρες. Αντιδράσαμε όμως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι άλλοι. Δεν κάναμε τίποτα το ιδιαίτερο καλά. Μόνο που το κάναμε νωρίτερα. Δεν πετύχαμε γιατί οι υγειονομικές μας αρχές ήταν καλύτερες από τις γαλλικές ή επειδή τα νοσοκομεία μας είναι καλύτερα εξοπλισμένα από τα ιταλικά. Η Γερμανία πρέπει να ρίξει μια πιο διαφοροποιημένη και πιο προσεκτική ματιά στις εξελίξεις στο εξωτερικό. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για πράγματα όπως τα γήπεδα ποδοσφαίρου. Είναι πραγματικά εντελώς παραπλανητικό. Πρέπει επίσης να γίνει σαφές ότι η έγκριση ενός εμβολίου δεν σημαίνει αμέσως τη λύση του προβλήματος», τόνισε ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Λοιμωξιολογίας του νοσοκομείου Charité. «Προς το παρόν, κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς θα συνεχιστεί η πανδημία. Υπάρχει το ενδεχόμενο το όλο ζήτημα να μην είναι πλέον διαχειρίσιμο και η επιστήμη να υπήρξε με τα εμβόλια απλώς αργή. Μόνο στο τέλος θα γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματική ήταν, διότι αυτή η πανδημία δεν είναι επιστημονικό φαινόμενο, είναι φυσική καταστροφή», συνέχισε ο Ντρόστεν. «Ένα σημαντικό μάθημα από την πανδημία για το μέλλον είναι ότι η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα για το άτομο και η βάση για μια λειτουργούσα κοινωνία, τόνσε ο Ντέτλεφ Γκάντεν, στην κοινή τους συνέντευξη. «Η οικονομία, ο πολιτισμός και όλα αυτά δεν λειτουργούν πλέον όταν αυτό που βλέπουμε ως εγγυημένο δεν υφίσταται πλέον. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι σαφές σε όλους». Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa,RTL Ανάλυση Hλία Μόσιαλου : Τι γνωρίζουμε και τι όχι για τον κορωνοϊό Share