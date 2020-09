Αδήλωτα τετραγωνικά : Τα κλειδιά για ημιυπαίθριους και βοηθητικούς χώρους

Thessaloniki, Greece on Holy Wednsday, April 15, 2020. Greece is on the twenty-fourth day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Θεσσαλονίκη, Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή τέταρτ ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.

Αδειάζει η κλεψύδρα για την αποκάλυψη των «ξεχασμένων» τετραγωνικών μέτρων στους δήμους, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ταχύτητας προκειμένου να προλάβουν την προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου και να αποφύγουν αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών και πρόστιμα. Αντιμέτωποι με τον χρόνο βρίσκονται κυρίως οι ιδιοκτήτες που προχωρούν στην τακτοποίηση ημιυπαίθριων ή αυθαίρετων χώρων καθώς μέσα σε 15 ημέρες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ρύθμιση των συγκεκριμένων χώρων και παράλληλα να έχουν δηλωθεί στους δήμους ή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ. Κορωνοϊός : Επιστροφή στον… Μάρτιο – Σήμα κινδύνου από τα συγκριτικά στοιχεία Επίσης όσοι έχουν αλλαγές στη χρήση των ακινήτων τους, π.χ. από επαγγελματική στέγη σε κατοικία ή το αντίθετο, θα πρέπει να βιαστούν και να επισκεφθούν τον δήμο τους καθώς η μεταβολή αυτή δεν μπορεί να δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.