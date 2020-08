Κυκλώνας Λόρα στη Λουιζιάνα – Νεκρή 14χρονη

Λυσσομανά στη Λουιζιάνα ο κυκλώνας Λόρα, ο οποίος κατέφτασε ενισχυμένος στις ακτές των ΗΠΑ από τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα) και δημιουργεί φόβους ότι πρόκειται για τον πιο δυνατό τυφώνα της χρονιάς.

Μάλιστα, η Λόρα ήδη στοίχισε τη ζωή σε ένα 14χρονο κορίτσι. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Λουζιάνα, Τζον Μπελ Έντουαρντς, το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα του κυκλώνα σκοτώθηκε έπειτα από πτώση δέντρου στο σπίτι της.

«Πριν λίγο έλαβα μια αναφορά για το πρώτο μας θάνατο. Πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι 14 ετών στην περιοχή Λίσβιλ, καθώς ένα δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι της», δήλωσε ο Έντουαρντς στο MSNBC.

As the sun comes over Lake Charles, Guardsmen deploy to clear roadways to assess damages from #Laura. #ProtectWhatMatters pic.twitter.com/xf1ZWVvf8p — LA National Guard (@LANationalGuard) August 27, 2020

«Υποψιάζομαι ότι δεν θα είναι το τελευταίο θύμα, αν και προσεύχομαι να μην έχουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, ξέρουμε ότι έχουμε τουλάχιστον έναν θάνατο στη Λουιζιάνα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, ο οποίος δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα του άτυχου κοριτσιού.

Ο κυκλώνας «Λόρα» έφτασε κοντά στο Κάμερον – μια κοινότητα 400 ατόμων περίπου, 115 μίλια νότια του Λίσβιλ – στη 1 π.μ. της Πέμπτης, ως καταιγίδα κατηγορίας 4, με άνεμους 150 μίλια/ώρα. Από τότε έχει αποδυναμωθεί σε καταιγίδα κατηγορίας 2.

«Τώρα αρχίζουμε να έχουμε την αίσθηση πόσο σοβαρό είναι αυτό», ανέφερε ο Έντουαρντς στο MSNBC. «Φαίνεται ότι υπάρχουν περισσότερες δομικές ζημιές από τον άνεμο και λιγότερες ζημιές από τις πλημμύρες σε σχέση με όσα είχαμε προβλέψει».

Winds in the eye wall of #HurricaneLaura pic.twitter.com/w8SnTIVWCT — The Storm Warning (@TheStormWarnin1) August 27, 2020

Καταστροφικό το πέρασμα του τυφώνα

Λίγο πριν το κέντρο του τυφώνα Κατηγορίας 4 «Λάουρα» περάσει πάνω από τις ακτές της πολιτείας Λουϊζιάνα των ΗΠΑ το πρωί της Πέμπτης 27/08 (ώρα Ελλάδας), ενισχύθηκε περαιτέρω και καταγράφηκαν άνεμοι έντασης 225 km/h ενώ το ύψος της μέσης στάθμης της θάλασσας ανέβηκε κατά 4 μέτρα.

Ένα μεγάλο μέρος της Λουϊζιάνα θα παραμείνει πλημμυρισμένο μέχρι την πρώτη εβδομάδα Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ και ο εκτοπισμένος πληθυσμός (περίπου μισό εκατομμύριο κάτοικοι) θα επιστρέψει στις εστίες του τουλάχιστον μετά από 1 μήνα.

Early reports suggest storm surge flooding thankfully wasn’t nearly as high as some prior projections … waiting on more data #HurricaneLaura #txwx #lawx pic.twitter.com/rxzn6wRbCU — Greg Postel (@GregPostel) August 27, 2020

Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έλαβαν εντολές εκκένωσης στη Λουιζιάνα και το Τέξας. Πάνω από 450.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρισμό στις δύο αυτές πολιτείες.

Όταν η «Λόρα» ήταν τροπική καταιγίδα, σκότωσε τουλάχιστον 23 άτομα στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία.