ΗΠΑ: Ο τυφώνας «Ησαΐας» πλησιάζει στην Φλόριντα

Ο «Ησαΐας», που υποβαθμίστηκε από την κατηγορία κυκλώνα αλλά συνεχίζει να είναι μια ισχυρή τροπική καταιγίδα, κινήθηκε σήμερα προς τη Φλόριντα όπου αναμένεται να σαρώσει την ανατολική ακτή της πολιτείας με ισχυρούς ανέμους και πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα στις παραθαλάσσιες περιοχές.

Έως τις 2 πμ (09:00 ώρα Ελλάδας), η τροπική καταιγίδα «Ησαΐας» βρισκόταν σε απόσταση περίπου 140 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Γουέστ Παλμ Μπιτς, και κινείτο βορειοδυτικά με ανέμους ταχύτητας 110 χλμ/ώρα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Tropical Storm #Isaias has moved NNW overnight and is now located east of West Palm Beach, FL. A new burst of thunderstorms is ongoing, but so far there is no sign of a big change in strength. The heaviest rainfall remains offshore, but that may change as Isaias gets closer. pic.twitter.com/trI5sXc2Jf

Στην πορεία του, ο «Ησαΐας» θα κινηθεί κοντά ή κατά μήκος της ανατολικής ακτής της Φλόριντα κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, και πιθανόν να ενισχυθεί, σύμφωνα με το NHC που εδρεύει στο Μαΐάμι.

Ο «Ησαΐας» δεν αναμένεται να επηρεάσει την ασφαλή επιστροφή στη γη δύο αστροναυτών της NASA που έφθασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό με την κάψουλα Crew Dragon της SpaceX. Οι δύο αστροναύτες αναμένεται να προσθαλασσωθούν στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά των βορειοδυτικών ακτών της Φλόριντα, ύστερα από ταξίδι δύο μηνών στο Διάστημα, που ήταν η πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA από αμερικανικό έδαφος εδώ και εννέα χρόνια.

Φλόριντα: Κυκλώνας εν μέσω πανδημίας

Οι κυκλώνες είναι συχνό φαινόμενο στη Φλόριντα αλλά αυτή τη φορά η πολιτεία πλήττεται ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί ένα από τα χειρότερα στις ΗΠΑ ξεσπάσματα του κορωνοϊού. Η πολιτεία έχει καταγράψει πάνω από 480.000 κρούσματα Covid-19, με δεκάδες χιλιάδες εξ αυτών να καταγράφονται μόλις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με απολογισμό του Reuters.

Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε χθες ότι η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτων αναγκών της πολιτείας παρέχει καταφύγιο με επαρκή εξοπλισμό προσωπικής προστασίας για 10.000 ανθρώπους.

Ο ΝτεΣάντις κήρυξε τουλάχιστον δέκα κομητείες στις ακτές του Ατλαντικού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο καθιστά ευκολότερη την ενεργοποίηση βοήθειας. Το παράδειγμά του ακολούθησε και ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας Ρόι Κούπερ.

Video just sent to me by resident of Freeport, Grand Bahama. Taken a few minutes ago.

Looks worse than it is, he says. Most areas not flooded at all. #ISAIAS pic.twitter.com/0A3DtsNMy1

