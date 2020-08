Οruc Reis: Η Αθήνα απαντά σε Αγκυρα με αντι-NAVTEX

Παράνομη είναι και η νέα Navtex που εξέδωσε η Τουρκία με την οποία παρατείνεται η παρουσία του Οruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, απαντάει η Αθήνα με αντί-Navtex, όπως κάνει κατά πάγια τακτική.

Συγκεκριμένα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλόμενους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H αναγγελία του σταθμού Ηρακλείου στα αγγλικά:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Οι Τούρκοι κρατούν το Oruc Reis στην Αν. Μεσόγειο έως την 1η Σεπτεμβρίου

Νέα πρόκληση στην ανατολική Μεσόγειο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που εξέδωσαν νέα Navtex για το Oruc Reis, έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα Navtex για το Oruc Reis, κάτι που ήταν αναμενόμενο έπειτα από τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα συνέχιζε τις έρευνες στην περιοχή.

Η νέα Navtex περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ, ξεκινώντας ακριβώς από το σημείο που οριοθετείται το ανατολικό άκρο της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο.

Αναλυτικά η Navtex:

Ακόμα μια Navtex

Σημειώνεται ότι το πρωί η Τουρκία είχε εκδώσει ακόμα μια Navtex για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, από τον σταθμό της Αττάλειας.

Με τη νέα Navtex το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα πραγματοποιηθεί άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου.

H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας, στα βόρεια της Κύπρου.

«Στο κόκκινο» η τουρκική προπαγανδιστική μηχανή

Σταματημό δεν έχουν οι τουρκικές προκλήσεις, με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu να δίνει στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Στο βίντεο αποτυπώνεται η παράνομη πορεία του τουρκικού πλοίου στην περιοχή που «πειρατικά» έχει δεσμεύσει η Άγκυρα για έρευνες.

Οι Τούρκοι κρατούν το Oruc Reis στην Αν. Μεσόγειο έως την 1η Σεπτεμβρίου

Νέα πρόκληση στην ανατολική Μεσόγειο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, που εξέδωσαν νέα Navtex για το Oruc Reis, έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο υδρογραφικός σταθμός Αττάλειας του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσε νέα Navtex για το Oruc Reis, κάτι που ήταν αναμενόμενο έπειτα από τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι θα συνέχιζε τις έρευνες στην περιοχή.