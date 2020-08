Μπορέλ: Αλληλεγγύη στα κράτη-μέλη που απειλούνται

«Ανησυχητική τροπή» έλαβαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο τον Αύγουστο αναφέρει στο μπλογκ του ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής , τονίζοντας ότι βασικός στόχος της ΕΕ είναι η ισχυρή αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη που απειλούνται.

Πιο συγκεκριμένα ο Ζοζέπ Μπορέλ υπογραμμίζει ότι «ο βασικός μας στόχος είναι και παραμένει να δείξουμε ισχυρή αλληλεγγύη στα κράτη μέλη της ΕΕ που απειλούνται, ενώ προσπαθούμε να μειώσουμε τις εντάσεις και να επιτρέψουμε στον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, τα οποία είναι πολύ περίπλοκα».

Read my BLOG on the ‘summer of crises’ and how at the Gymnich we should discuss how to strengthen the EU’s approach on Turkey, Belarus, Russia and the Sahel. Plus some ideas on how we can strengthen the EU’s clouthttps://t.co/qtPOzYD2K4 pic.twitter.com/X6vnXCry1P

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 26, 2020