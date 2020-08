Συγνώμη από το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας που αγνόησε την τήρηση αποστάσεων στην Ελλάδα

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Ολλανδίας εξέφρασαν δημόσια τη λύπη τους γιατί παραβίασαν τον κανόνα της κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά του κοροναϊού κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο νησί της Μυκόνου, ένα θέμα που αποκαλύπτει φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.

Η φωτογραφία δείχνει τον βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ να φορά πουκάμισο με σηκωμένα μανίκια και να κρατά τη μάσκα στο χέρι. Στο πλευρό του η σύζυγός του Μάξιμα, χαμογελαστή, και δίπλα της ένας άλλος άνδρας.

Το βασιλικό ζευγάρι, όπως αναφέρει το ΑΠΕ παραβίασε έτσι τον κανόνα της κοινωνικής αποστασιοποίησης που τηρείται σε πολλές χώρες ενώ η υγειονομική κατάσταση που έχει σχέση με την πανδημία συνεχίζει να επιδεινώνεται παγκοσμίως.

«Μια φωτογραφία δημοσιεύτηκε στα μέσα ενημέρωσης στην οποία κρατάμε ελάχιστη απόσταση. Μέσα στον αυθορμητισμό της στιγμής, δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή», εξήγησε το βασιλικό ζεύγος σε μήνυμα του στο Twitter.

Nothing much has changed in 200 years, it seems. Still one set of rules for the people and another for the nobility. Here are the Dutch king and queen breaking the corona rules whole vacationing in Greece. pic.twitter.com/i7evZuoOqp

— Passie (@Passie_Kracht) August 23, 2020