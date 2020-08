Μπάγερν – Παρί Σεν Ζερμέν : Τα έμπειρα πάντσερ κόντρα στην πρωτάρα του Champions League

Η στιγμή που όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος περίμενε, έφτασε. Σήμερα (23/08), στις 22:00, η Μπάγερν Μονάχου θα μονομαχήσει στο γήπεδο της Λισαβόνας, κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, για την κατάκτηση του Champions League. Τα μεγαλύτερα «αστέρια» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, είναι έτοιμα να περάσουν δίπλα από το κύπελλα με τα μεγάλα «αυτιά», με στόχο να το κάνουν δικό τους.

Από την μία, η πολύπειρη Μπάγερν Μονάχου, η οποία θα αγωνιστεί σε τελικό για 11η φορά στην ιστορία της και θα πιάσει σε συμμετοχές, την Μίλαν. Οι «Βαυαροί» έχουν πέντε κατακτήσεις και ισάριθμες αποτυχίες, με τελευταία τους παρουσία στον μεγάλο τελικό, να χρονολογείται το 2013, όταν κέρδισαν με 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι νταμπλούχοι Γερμανίας είναι αήττητοι σε όλη την διοργάνωση έως τώρα. Στο final-8 ξεκίνησαν με έναν θρίαμβο απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 8-2 και προέρχονται από την νίκη με 3-0 επί της Λιόν.

Από την άλλη, τα εκατομμύρια που δαπανούσε η Παρί Σεν Ζερμέν την τελευταία δεκαετία, έπιασαν (επιτέλους) τόπο. Ο γαλλικός σύλλογος θα παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, με στόχο την προσθήκη του πρώτου Champions League στο μουσείο της. Οι μόνιμοι πρωταθλητές Γαλλίας προκρίθηκαν στον τελικό έπειτα από την επικράτηση με 3-0 επί της Λειψίας ενώ στα προημιτελικά, είχαν κερδίσει με δύο γκολ στο τέλος την Αταλάντα (2-1)

Αξιοσημείωτο δε, ότι οι δύο ομάδες, κυνηγάνε ένα σπάνιο ρεκόρ σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου. Η Μπάγερν Μονάχου έχει πανηγυρίσει ήδη το πρωτάθλημα και το κύπελλο Γερμανίας, οπότε στοχεύουν στο τρεμπλ. Από την πλευρά της ομάδας του Τούχελ, οι Παριζιάνοι έχουν στο παλμάρε τους, επίσης το πρωτάθλημα αλλά και δύο κύπελλα, κάτι που σημαίνει ότι πάνε για τέσσερις κατακτήσεις σε μία σεζόν.

Οι πιθανές εντεκάδες των δύο φιναλίστ, είναι: Για την Παρί Σεν Ζερμέν οι Νάβας, Κερέρ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπεμπέ, Μπερνάτ, Ερέρα, Μαρκίνιος, Παρέδες, Ντι Μαρία, Νεϊμάρ και Μπαπέ. Από την άλλη, για τον σύλλογο του Φλικ είναι οι Νόιερ, Κίμιχ, Μπόατενγκ, Αλάμπα, Ντέιβις, Τιάγκο, Γκορέτσκα, Πέρισιτς, Μίλερ, Γκνάμπρι και Λεβαντόφσκι. Τέλος, ο 44χρονος Ιταλός Ντανιέλε Ορσάτο, θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης.

