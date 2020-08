Παγώνη: Μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να αύξηση των κρουσμάτων

Medical staff collects swab samples from passengers to test for the COVID-19 coronavirus at the port of Piraeus, in Athens, on August 16, 2020 / Δειγματοληπτικοί έλεγχοι για τον Covid-19 σε ταξιδιώτες στο λιμάνι του Πειραιά, στίς 16 Αυγούστου, 2020

Ανήσυχη ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα κοροναϊού στη χώρα το επόμενο διάστημα δήλωσε η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ και αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη. Μιλώντας στο Mega, δήλωσε πως: «Φοβάμαι ότι μέχρι αρχές Σεπτέμβρη θα αυξηθούν». Όταν σπάνε τα ρεκόρ με τον Covid-19 Ο φόβος αυτός έγκειται στην επιστροφή των εκδρομέων από τους τουριστικούς προορισμούς. «Γι’ αυτό η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη έχουν τα περισσότερα κρούσματα. Όταν κάποιος επιστρέφει από ένα νησί πρέπει να φοράει τη μάσκα του. Τη φοράει για εφτά μέρες συνεχόμενα και προσπαθεί να μην είναι σε επαφή με κόσμο. Ο ίδιος θα προφυλάξει τον εαυτό του και τους υπόλοιπους». Κανένας δεν είναι άτρωτος Η ίδια ανέφερε ότι κανένας δεν είναι άτρωτος στον ιό και θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. «Και οι νέοι νοσούν, το μεγαλύτερο ποσοστό με ήπια συμπτώματα. Θέλει προσοχή». Η κ. Παγώνη τόνισε ότι θα πρέπει να τηρούνται με μεγάλη προσοχή τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί, καθώς, εκτός από την υγεία, επηρεάζεται και η οικονομία. Όλος ο αγώνας που έχει γίνει τον προηγούμενο καιρό δεν πρέπει να πάει χαμένος. «Τα περισσότερα νησιά ζουν από το καλοκαίρι». Λογικό να νοσούν οι γιατροί Αναφερόμενη στα κρούσματα στο υγειονομικό προσωπικό, η κ. Παγώνη επισήμανε πως είναι λογικό να νοσούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. «Είναι πολύ λογικό όταν βρίσκεσαι σε ένα νοσοκομείο αναφοράς. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν και κάποιοι που θα νοσήσουν». Πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία Όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων η κ. Παγώνη δήλωσε ότι αυτά πρέπει να ανοίξουν κανονικά, αλλά με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. «Το θέμα των σχολείων είναι πολύ σοβαρό. Είναι μια δύσκολη περίοδος με ειδικές συνθήκες». Ανατροπή στο Ασφαλιστικό: Ιδιωτικές συντάξεις για τη νέα γενιά! Share