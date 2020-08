Επίθεση της Μισέλ Ομπάμα στον Τραμπ: «Είναι ο λάθος πρόεδρος για τη χώρα μας»

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μισέλ Ομπάμα τόνισε σε μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στο συνέδριο των Δημοκρατικών ότι η χώρα της πρέπει να ενστερνιστεί την ενσυναίσθηση, την συναισθηματική ταύτιση, εν μέσω της πανδημίας του κοροναϊού και της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει, καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Όποτε στρέφουμε το βλέμμα μας σε αυτόν τον Λευκό Οίκο περιμένοντας να αναλάβει ηγετικό ρόλο, να μας καταπραΰνει, να μας δώσει μια αίσθηση σταθερότητας, αυτό που παίρνουμε αντ’ αυτών είναι χάος, διχασμό, πλήρη και απόλυτη έλλειψη συναισθηματικής ταύτισης», επισήμανε η Μισέλ Ομπάμα στο μήνυμά της.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο λάθος πρόεδρος για τη χώρα μας (…) Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Δεν μπορεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορεί απλά να είναι αυτός που χρειαζόμαστε να είναι», τόνισε η πρώην πρώτη κυρία, αφού στηλίτευσε τους χειρισμούς του μεγιστάνα ως προς το ζήτημα των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ, καθώς και ως προς την αντιμετώπιση της πανδημίας του κοροναϊού.

«Αν νομίζετε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα, μπορούν — και θα γίνουν, αν δεν επιλέξουμε την αλλαγή σε αυτές τις εκλογές», προειδοποίησε η Μισέλ Ομπάμα.

«Αν θέλουμε να έχουμε την ελπίδα πως θα τελειώσει αυτό το χάος, πρέπει να ψηφίσουμε τον Τζο Μπάιντεν σαν να εξαρτάται η ζωή μας από αυτό», πρόσθεσε η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα, στην παθιασμένη ομιλία της με την οποία έκλεισε το πρώτο βράδυ του χωρίς προηγούμενου αυτού συνεδρίου των Δημοκρατικών, το οποίο διεξάγεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, εξαιτίας της πανδημίας.

If we want to end the chaos and division—and keep alive the possibility of progress on the issues we hold dear—we’ve got to vote for @JoeBiden and @KamalaHarris like our lives depend on it. Register today by texting VOTE to 30330. https://t.co/xPu5o0SYLJ

— Michelle Obama (@MichelleObama) August 18, 2020