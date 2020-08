Ο Τραμπ πλέκει το… εγκώμιο του Ερντογάν και «χτυπά» Μπάιντεν

Το… εγκώμιο του τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να «χτυπήσει» τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το δίκτυο Ahval.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο FOX, ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως ο αντίπαλό του στις εκλογές των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν θα είναι σε θέση να αντισταθεί στους «σκακιστές παγκόσμιας κλάσης», όπως ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Trump says Biden can’t stand up to ‘world-class chess player’ Erdoğan https://t.co/v5Nyru64iu | ▪ Ahval News pic.twitter.com/VxpW8l54Xa

«Αντιμετωπίζεις ανθρώπους που είναι πολύ έξυπνοι. Αντιμετωπίζεις σκακιστές παγκόσμιας κλάσης ανάμεσα στους ηγέτες αυτών των χωρών. Τα ξέρω όλα. Τα πάμε πολύ καλά με όλους αυτούς, τον Ερντογάν της Τουρκίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Δεν μπορείς να έχεις (σσ για Πρόεδρο) έναν άντρα που δεν ξέρει πού βρίσκεται» συμπλήρωσε.

Trump told Fox News that world leaders called him last week, asking him to deal with Turkey’s Erdoğan.

“You’re the only one that he’ll listen to. He doesn’t listen to us,’’ Trump quoted world leaders as saying.

— Ahval (@ahval_en) August 17, 2020