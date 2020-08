Στη Λιβύη εκτάκτως ο Ακάρ – Οι επαφές – Εντονη αντίδραση Χαφτάρ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες στη Λιβύη, με τον τούρκο υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ να ταξιδεύει εκτάκτως. συνοδευόμενος από το αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της επανεξέτασης των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν βάσει του παράνομου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Μάλιστα, σύμφωνα με το CNN Turk στη συνάντηση παρευρέθηκαν και ο υπουργός Άμυνας του Κατάρ Khalid bin Mohammed al-Atiyya, καθώς και ο υφυπουργός Άμυνας της Λιβύης Saladin al-Nimrush.

«Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα υποστηρίζοντας τους Λιβύους αδελφούς μας στο δίκαιο σκοπό τους» είπε μεταξύ άλλων ο τούρκος υπουργός Άμυνας, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τρίπολη.

Η συνάντηση προκάλεσε την έντονη ανησυχία στον Εθνικό Λιβυκό Στρατό, του Χαλίφα Χαφτάρ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Twitter κάνει λόγο για επίθεση που θα έχει ως σκοπό τις εγκαταστάσεις πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, με ανάρτηση στον ανεπίσημο λογαριασμό του ΕΛΣ, αναφέρουν πως «διαρροές πληροφοριών από τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Τουρκίας και του Κατάρ στην # Τρίπολη, καθώς έχουν εκφράσει την ανάγκη να επιτεθούν και να πάρουν τις εγκαταστάσεις πετρελαίου σε μια γρήγορη επίθεση, ελπίζοντας ότι αυτή η επίθεση πιάσει »στον ύπνο» τον Λιβυκό Στρατό δεν θα δώσει στην #Αίγυπτο αρκετό χρόνο να αντιδράσει».

Leaked information from the Turkish and Qatari Defence ministers meeting in #Tripoli , as they have expressed the need to attack and take the oil facilities in one quick attack, hoping this attack wil take the Libyan Army by surprise will not give #Egypt enough timeto react. pic.twitter.com/xJcyqknpmL

