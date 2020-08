Για «μαύρη προπαγάνδα» κατηγορεί την Ελλάδα ο Τσαβούσογλου

«Μαύρη προπαγάνδα» καταλογίζει στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε συνέντευξή του μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη Δομινικανή Δημοκρατία, την Κυριακή.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ανέφερε για τη συνάντηση: «Συζητήσαμε με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ κ. Πομπέο τις διμερείς μας σχέσεις και σημαντικά ζητήματα, όπως η ανατολική Μεσόγειος, η Λιβύη και η Συρία. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων ενάντια στα προκλητικά βήματα της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Discussed our bilateral relations&important issues such as Eastern Mediterranean,Libya&Syria w/ Secretary of State @SecPompeo of #USA. Will continue to defend the rights of Turkey&Turkish Cypriots against the provocative steps of the Greek&Greek Cypriot side.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/1yLdbbC8Qs

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 16, 2020