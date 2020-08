Πυρά Τουρκίας κατά Μπάιντεν – «Τέλειωσαν οι μέρες που διατάζατε»

Νέα επίθεση στον Τζο Μπάιντεν εξαπέλυσε η Άγκυρα για την συνέντευξή στην οποία χαρακτήριζε τον Ερντογάν «αυταρχικό ηγέτη».

Δια στόματος του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν η τουρκική πλευρά χαρακτήρισε «καθαρή άγνοια» την τοποθέτηση Μπάιντεν.

Ο στενός συνεργάτης του Ερντογάν έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Η ανάλυση του Τζο Μπάιντεν για την Τουρκία βασίζεται σε καθαρή άγνοια, αλαζονεία και υποκρισία. Οι μέρες που διατάζατε την Τουρκία τελείωσαν. Αλλά αν ακόμα πιστεύετε ότι μπορείτε να προσπαθήσετε, κάντε το. Θα πληρώσετε το τίμημα».

The analysis of Turkey by @JoeBiden is based on pure ignorance, arrogance and hypocrisy.

The days of ordering Turkey around are over.

But if you still think you can try, be our guest.

You will pay the price.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 16, 2020