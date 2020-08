ΗΠΑ: Εμφανίστηκαν μαζί Τζον Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις

Με σοβαρό τόνο, σε μια αίθουσα σχεδόν άδεια, ελέω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε επίσημα χθες Τετάρτη την υποψήφια αντιπρόεδρό του στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο, τη γερουσιάστρια Κάμαλα Χάρις, με τους δυο τους να δεσμεύονται πως θα «ανοικοδομήσουν» την Αμερική αν ο Δημοκρατικός πρώην αντιπρόεδρος κερδίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ την 3η Νοεμβρίου.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι διάλεξα το σωστό πρόσωπο» σε αυτή την «ζωτικής σημασίας για τη χώρα αυτή» εκλογική διαδικασία, είπε ο άλλοτε αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, 77 ετών, που κατέληξε στη Χάρις έπειτα από μακρά διαδικασία επιλογής, που είχε δημιουργήσει ατμόσφαιρα ανυπομονησίας. «Αδημονώ να συνεργαστούμε για να ανοικοδομήσουμε τη χώρα», πρόσθεσε.

Με τη Χάρις, ο Μπάιντεν έκανε ήδη ιστορική επιλογή: η κόρη μεταναστών από τη Τζαμάικα και την Ινδία είναι η πρώτη μαύρη και η πρώτη ασιατικής καταγωγής υποψήφια για την αντιπροεδρία μεγάλου κόμματος στις ΗΠΑ. Είναι άλλωστε μόλις η τρίτη γυναίκα στην ιστορία που επιλέγεται ως υποψήφια αντιπρόεδρος μεγάλου αμερικανικού κόμματος στην ιστορία.

Θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα καταλάβει το αξίωμα εάν οι Δημοκρατικοί επικρατήσουν στις εκλογές τον Νοέμβριο.

Υπό το βλέμμα της — τον άκουγε καθισμένη σε μια απλή καρέκλα — ο Μπάιντεν απευθύνθηκε στα «μικρά κορίτσια». Συγκεκριμένα, στα μικρά κορίτσια που ανήκουν σε μειονότητες: «Σήμερα το πρωί, σε όλη τη χώρα, μικρά κορίτσια ξύπνησαν, ειδικά τα μικρά κορίτσια που έχουν μαύρο ή καφέ δέρμα, και πολύ συχνά νοιώθουν παραμελημένα κι υποτιμημένα στις κοινότητές μας… Σήμερα, ίσως μόλις σήμερα, να είδαν τον εαυτό τους για πρώτη φορά με άλλα μάτια: ως την πρώτη ύλη από την οποία φτιάχνονται πρόεδροι και αντιπρόεδροι», είπε.

Όταν η πρώην εισαγγελέας πήρε τον λόγο, ο τόνος της ήταν εξίσου βαρύς, επίσημος. «Η Αμερική έχει κραυγαλέα έλλειψη ηγέτη», καθώς «έχουμε έναν πρόεδρο που ασχολείται κυρίως με τον εαυτό του παρά με εκείνους που τον εξέλεξαν». Και αυτό την ώρα που «είμαστε εν μέσω της επανεξέτασης της συνείδησής μας όσον αφορά τον ρατσισμό και τη γενικευμένη αδικία», πρόσθεσε η γερουσιάστρια της Καλιφόρνιας.

Ο πρώην αντιπρόεδρος αντεπιτέθηκε παράλληλα στον Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε «μοχθηρή» και «κίβδηλη» την Χάρις: «Αυτό που κάνει καλύτερα από όλα τα άλλα ο Τραμπ είναι να γκρινιάζει», πέταξε, προσθέτοντας πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου έχει «μεγάλο πρόβλημα με τις ισχυρές γυναίκες γενικά».

When I called @KamalaHarris yesterday to ask her to be my running mate, I wanted to make sure Jill and Doug got to say hello.

You’re honorary Bidens now! pic.twitter.com/IILUjB6WfY

— Joe Biden (@JoeBiden) August 13, 2020