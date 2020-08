Τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν Δένδιας – Πάιατ

Με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η τουρκική παραβατικότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης, σύμφωνα με την ανάρτηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης κ. Πάιατ ευχαρίστησε τον κ. Δένδια για την ενημέρωση και εξέφρασε την υποστήριξη των ΗΠΑ σε έναν ελληνοτουρκικό διάλογο για την ενεργειακή ανάπτυξη, ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μάλιστα ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επεσήμανε ότι είναι θέμα αρχής για τις ΗΠΑ η ενθάρρυνση των κρατών για ειρηνική επίλυση της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό κάλεσε εμμέσως την Τουρκία να αποφεύγει ενέργειες που ενισχύουν το κλίμα δυσπιστίας.

1/2 Grateful for chance to update w/ @nikosdendias: reaffirmed US support for Greece-Turkey dialogue and commitment to resource development in E. Med that promotes cooperation and provides foundation for durable energy security and economic prosperity. pic.twitter.com/Wkr9iD0PPp

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 11, 2020