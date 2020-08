Η Λίβερπουλ δημοσιοποίησε τη νέα φανέλα της

Από τα social media έγινε η αποκάλυψη της φανέλας της Λίβερπουλ για τη σεζόν 2020-2021.

Τα προφίλ των Κόκκινων ανάρτησαν το σχέδιο και το έθεσαν στη διάθεση των οπαδών.

Το σχέδιο δεν έχει μεγάλες διαφορές με το φετινό. Και δε θα μπορούσε άλλωστε…

Από τη στιγμή που με αυτήν την εμφάνιση η Λίβερπουλ στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Αγγλίας ύστερα από 30 χρόνια.

Στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Λίβερπουλ, η φανέλα έχει λαιμόκοψη, μερικές χρωματικές διαφοροποιήσεις στα μανίκια, ενώ φεύγουν οι ρίγες.

Δείτε τη φανέλα της Λίβερπουλ:

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020