Κορωνοϊός: Συναγερμός στη Λέσβο με τέσσερα νέα κρούσματα – Έκλεισε Κέντρο Υγείας

International flights start arriving at all airports in Greece after the lifting of protection measures agaiinst the new coronavirus disease (COVID-19), Macedonia Airport (SKG), Thessaloniki, Greece on July 1, 2020. / Έναρξη άφιξης διεθνών πτήσεων σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μετά την άρση των μέτρων προστασίας από τον νέο κορωναίό, Αεροδρόμιο Μακεδονία (SKG), Θεσσαλονίκη, 1 Ιουλίου 2020.

Θετικοί στον κορωνοϊό ανιχνεύτηκαν ζευγάρι – κάτοικοι Πλωμαρίου που επέστρεψαν από πρόσφατο ταξίδι τους στη Γεωργία απ' όπου κατάγεται η σύζυγος. Στο γεγονός αναφέρθηκε χθες το «Ν». Σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης θετικοί στον ιό βρέθηκαν τόσο το 10χρονο παιδί του ζευγαριού, όσο και ο αδελφός του εργαζόμενος σε καφετέρια του χωριού. Ας σημειωθεί ότι κατά την επιστροφή τους από το εξωτερικό στα μέσα Ιουλίου, το ζευγάρι των ασθενών, είχαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» υποβληθεί σε τεστ και είχαν βρεθεί αρνητικοί. Κι ενώ συνεχίζεται η ιχνηλάτηση όλων των επαφών που είχαν οι παραπάνω από την άφιξη τους στο χωριό όπου ζουν μέχρι σήμερα καθώς και των μελών του συγγενικού τους περιβάλλοντος σήμερα έκλεισε το Κέντρο Υγείας Πλωμαρίου στο οποίο είχαν απευθυνθεί αρχικά οι ασθενείς, προκειμένου να απολυμανθεί.