Ισπανία: 2.615 νέα κρούσματα κορωνοϊού

Ο αριθμός των κρουσμάτων κοροναϊού στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 2.615 σήμερα Πέμπτη.

H χώρα αγωνίζεται να περιορίσει μια έκρηξη των νέων εστιών λοιμώξεων που εμφανίστηκαν από τότε που η ήρθη η αυστηρή καραντίνα πριν από έναν μήνα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας δείχνουν ένα σύνολο 270.166 κρουσμάτων σήμερα από 267.551 που ήταν χθες. Άλλες 16.410 λοιμώξεις καταγράφηκαν τις τελευταίες 14 ημέρες, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρατηρεί μια εντατική μετάδοση του κοροναϊού σε σχετικά λίγες χώρες, δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους.

«Συνεχίζουμε να βλέπουμε μια εντατική μετάδοση σε μια σχετικά μικρή ομάδα χωρών», είπε σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου από τη Γενεύη. «Τα δύο τρίτα όλων των κρουσμάτων προέρχονται από 10 χώρες. Σχεδόν οι μισές από όλες τις μολύνσεις που έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής προέρχονται από τρεις μόνο χώρες».

«Almost 10 million #COVID19 cases, or two-thirds of all cases globally, are from 10 countries, and almost half of all cases reported so far are from just three countries»-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 23, 2020