Πρόεδρος λιβυκής Βουλής: Συγκροτείται επιτροπή για τις θαλάσσιες ζώνες με την Ελλάδα

Τη δημιουργία επιτροπής ειδικών για τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας προανήγγειλε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της ανατολικής Λιβύης, Ακίλα Σαλέχ.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη του έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στη Λιβύη και τις κατ’ ιδίαν επαφές που είχαν, ο λίβυος αξιωματούχος επεσήμανε τα εξής, μιλώντας στο Sputnik:

«Μιλήσαμε γι’ αυτά (σ.σ τις θαλάσσιες ζώνες), αλλά αποφασίσαμε πρώτα να δημιουργήσουμε μια επιτροπή από Λίβυους ειδικούς, οι οποίοι θα μας στείλουν τις προτάσεις τους, θα αξιολογήσουν τα συμφέροντά μας, τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των υπόλοιπων εμπλεκομένων πλευρών, και τελικά θα θέσουν το ζήτημα στο νομοθετικό σώμα. Θα αποφασιστεί πώς και υπό ποια μορφή, θα υιοθετηθούν αυτές οι συμφωνίες».

Πρόσθεσε, δε, ότι η συγκεκριμένη επιτροπή θα συγκροτηθεί αμέσως μόλις επιστρέψει στη Λιβύη. Άλλωστε, ο ίδιος βρίσκεται στη Ρωσία, όπου είχε επαφές με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Στη συνέχεια, ο Σαλέχ θα επισκεφτεί τη Γενεύη στην Ελβετία, με πιθανούς ενδιάμεσους προορισμούς τη Ρώμη και το Αλγέρι.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ο Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε ταξίδι – αστραπή στη Λιβύη, όπου συναντήθηκε με τον Σαλέχ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο έλληνας ΥΠΕΞ συζήτησε με τον πρόεδρο του λιβυκού κοινοβουλίου το άνοιγμα ελληνικού προξενείου στη Βεγγάζη αλλά και τον καθορισμό θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας και Λιβύης σε αντιπαράθεση με το τουρκολιβυκό σύμφωνο που έχουν υπογράψει οι Ερντογάν-Σαράζ.

Μάλιστα ο κ. Δένδιας επεσήμανε πως ο συνομιλητής του είναι ο «μόνος εκλεγμένος θεσμός στη λιβυκή πραγματικότητα» και στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπενθύμισε το προ μηνών ταξίδι του Aguila Saleh στην Αθήνα.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως η Τουρκία «έχει ιστορικές ευθύνες» -κατά το πρότυπο της πρόσφατης δήλωσης του Γάλλου προέδρου Μακρόν- για τον εμφύλιο με την μεταφορά μισθοφόρων στη Λιβύη, ενώ στον απόηχο της παραβίασης του εμπάργκο όπλων από την Τουρκία, συμπλήρωσε πως επίσης υπήρξε συμφωνία με τον Ακίλα Σαλέχ πως η επόμενη μέρα στη Λιβύη «προϋποθέτει την απομάκρυνση όλων των ξένων δυνάμεων».

