Πειρατές και περουβιανή κουζίνα…

Ο ισχυρός άνεμος σήκωνε ψηλά το κοντό, αραχνοΰφαντο καφτάνι της Alberta Ferretti. Η Εσθήρ σκέφθηκε ότι είναι η τελευταία φορά που επιλέγει από την γκαρνταρόμπα της κάτι ανάλογο. Οι φοβεροί και τρομεροί άνεμοι που τρυπώνουν στα στενά σοκάκια της Μυκόνου μπορούν άνετα να δημιουργήσουν στυλιστικά ατυχήματα. Ακριβώς όπως οι πανύψηλες πλατφόρμες τύπου Lady Gaga. Η παιδική μου φίλη κάθισε σε ένα από τα πλέον δημοφιλή, κατάλευκα σκαλοπάτια στα Ματογιάννια. Εκεί που μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι συνωστίζονταν κάτω από μικρούς προβολείς (αλλά και τα δυνατά flash των παπαράτσι, οι οποίοι καραδοκούσαν για ένα ενδιαφέρον στιγμιότυπο) προσωπικότητες των επιχειρήσεων, των media, της show business. Εριξε μια προσεκτική ματιά γύρω της. Προσπάθησε να καλύψει με το πολύτιμο πορτοκαλοκόκκινο ύφασμα με τα σοκολά μοτίβα τις καλλίγραμμες ατέλειωτες γάμπες της. Με νωχελικές κινήσεις έβγαλε από το ψάθινο τύπου Κάπρι τσαντάκι της το κόκκινο κραγιόν της πρόσφατης hi-tech συλλογής του οίκου Hermes. Πρόσθεσε λίγη ακόμη ποσότητα στα σαρκώδη χείλη της. Οι άνεμοι συνέχισαν να βουίζουν μέσα στα λευκά, γραφικά σοκάκια. Σοκάκια σχεδόν έρημα. Αραιά και πού εμφανιζόταν κάποια μαυροντυμένη φιγούρα. Η γιαγιά Μαρουσώ, η οποία πλησιάζει τα 100, τρομερή φιγούρα στη Mykonos, προχωράει στηριγμένη στο μπαστούνι της. Αρνείται, σηκώνοντας ψηλά με απειλητικό σχεδόν τρόπο, στους οικείους της να τη βοηθήσουν στη διάρκεια της καθιερωμένης απογευματινής της βόλτας. Το μαύρο της μαντήλι είναι ολομέταξο, με χρυσές κλωστές…

Η έφοδος του Μπαρμπαρόσα και το «Coya»

Η Εσθήρ χαμογελάει πονηρά! Η γηραιά μαυροντυμένη γυναίκα τής θυμίζει μορφές που κυκλοφορούσαν στα Mykonian στενά… αιώνες πριν. Τότε που στο φτωχό νησί των ψαράδων έκαναν επιθέσεις οι πειρατές. Η grand mother Γερτρούδη έχει ακούσει πολλές ιστορίες από τη Μυκονιάτισσα Μαρουσώ για τον περιβόητο πειρατή Μπαρμπαρόσα, ο οποίος κατέλαβε το νησί του Αιγαίου το 1537. Πούλησε όλους τους κατοίκους στα σκλαβοπάζαρα, εκτός από εκείνους οι οποίοι κατέφυγαν στην κοντινή Τήνο. Το νησί της Μεγαλόχαρης ήταν βενετοκρατούμενο. Η άδεια πλέον Mykonos γίνεται άντρο των πειρατών. Το κινητό τηλέφωνο της Εσθήρ κουδουνίζει στους ρυθμούς της χαρακτηριστικής μουσικής των ταινιών του πράκτορα 007. Οι φίλοι της την περιμένουν στο νέο, λαμπερό, διεθνούς φήμης spot του νησιού. Τα «αδελφάκια» του στο Λονδίνο και στο Ντουμπάι έχουν ζήσει μεγάλες στιγμές. Ιδιαίτερα αυτό στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, όπου – προ κορωνοϊού – συγκεντρώνονταν τα μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς τζετ-σετ. Είμαι σίγουρη ότι ακόμα και αυτός ο τρομερός Mykonian πειρατής Μερμελέχας (ο φούρνος που απέκτησε στο νησί είναι σήμερα κάτι σαν… μνημείο) θα συμφωνούσε με την άφιξη του international spot μέσα σε μια ιστορική αυλή.

Riva, blackcod, Ρικάρντο και το νέο «τόξο»

Την επόμενη ημέρα επικρατεί έντονη ζέστη. Οι άνεμοι μοιάζουν να έχουν εξαφανιστεί. Ενα Riva 48 Dolceriva σκίζει τα γαλάζια νερά της Ψαρούς. Μου αρέσει η λέξη Dolceriva διότι μου θυμίζει την… Dolce Vita στην αγαπημένη μου Ρώμη.

Εναν χρόνο πριν, όταν όλα έμοιαζαν ιδανικά και οι exclusive boutiques ήταν γεμάτες από κόσμο. Παρατηρώ ότι αρκετά από τα καταστήματα τα οποία φιλοξενούσαν στη Μύκονο συλλογές με ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ διάσημων σχεδιαστών δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Ισως λίγο αργότερα, όταν και τα πολυτελή ξενοδοχεία ανοίξουν τις πύλες τους. Το Matsuhisa μέσα στο Belvedere είναι ίσως το μόνο το οποίο μπορεί να «χτυπήσει» το ολοκαίνουργιο Coya. Ο ίδιος ο Nobu Matsuhisa συνήθιζε τέτοια εποχή να φθάνει στη Μύκονο και να μαγειρεύει αποκλειστικά (για τρεις νύχτες) στους κορυφαίους πελάτες. Το Matsuhisa Athens πάντως μέσα στο Four Seasons λίγες βραδιές πριν θύμιζε χρυσές προ Covid-19 εποχές. Οι πάντες ήταν εκεί. Απολάμβαναν blackcod και Callifornia sushi με θέα τα σκοτεινά νερά της θάλασσας. Πληροφορούμαι ότι το Matsuhisa, η παραλία και η απέναντι μαρίνα θα ενοποιηθούν δημιουργώντας μαζί με ένα super νέο luxury bar (έρχεται ο Ρικάρντο από το Μονακό) αστραφτερό, κοσμοπολίτικο τόξο…

300 με 400 ευρώ το κεφάλι!

Στην Αθήνα η exclusive boutique Louis Vuitton επί της Βουκουρεστίου (στη Μύκονο είναι ίσως η μόνη που δουλεύει τόσο πολύ) παρουσιάζει μέσα στο καλοκαίρι τη χειμερινή της κολεξιόν. Ετσι όπως γίνεται στις μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Μια φίλη η οποία έχει φθάσει στην ελληνική πρωτεύουσα από τη Ζυρίχη, όπου κατοικεί μόνιμα, μας πληροφορεί ότι αυτό εδώ το καλοκαίρι θα απαρνηθεί τη λατρεμένη της Mykonos και θα κάνει διακοπές στην Πάτμο. Η κοσμοπολίτικη, κατάλευκη φωλιά του Αιγαίου παρουσιάζει συμφωνία με την ίδια απογοητευτική εικόνα. Αν εξαιρέσεις το Coya, το Nammos, τη Σπηλιά, το Zuma (μέσα στο Cavo Tagoo), όλα τα άλλα spots είναι άδεια. Με τους ανέμους να σφυρίζουν πάντα στα έρημα σοκάκια. Οι τιμές μάλιστα στα αστραφτερά spots έχουν ξεφύγει. Ακόμα και για τα χοντρά πορτοφόλια. Υπάρχουν συγκεκριμένα εστιατόρια και μπαρ όπου «χτυπάνε» 300 με 400 ευρώ το κεφάλι.

Μυσταγωγία…

Το Νησί της Αποκάλυψης, αντίθετα, διαθέτει μια γλυκιά ηρεμία. Τα σπίτια με τους περισσότερους ιδιοκτήτες να είναι χαμηλών τόνων, η γλύπτρια Μαρίνα Καρέλλα μοναδική φιγούρα, τα παιδιά του Αγά Χαν που λατρεύουν την περιοχή, όπως ο παππούς, διεθνούς ακτινοβολίας πρίγκιψ. (Ο Αγά Χαν είχε αγοράσει σπίτι εκεί, όπως και άλλες παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες.) Η Πάτμος έχει κάτι το μυσταγωγικό. Είναι κάτι που το νιώθεις. Στις βόλτες σου στις παραλίες, στις επισκέψεις στο Μοναστήρι της Αποκάλυψης, με μια εκπληκτική σπάνια βιβλιοθήκη στις νυχτερινές εξόδους στο ιστορικό πλέον bar Αστοιβή ή στο εστιατόριο Κύμα που επισκέπτεται με το yacht του ο Μπερλουσκόνι ή ο Φλάβιο Μπριατόρε…

Μια πιπεριά, η Ιρίνα και η Μαρίνα…

Παρατηρώ ότι οι χρυσόξανθες μπούκλες της Εσθήρ έχουν «βουτήξει» στο πιάτο με το Cazuelas Frutos del Mar. Εκείνη σπεύδει να τις απομακρύνει από τις… αστακοουρές, το καλαμπόκι και το κριθαράκι. Αισθάνομαι κάτι καυτό στη γλώσσα μου. Πρόκειται για την καυτερή ποικιλία πιπεριάς aji limo. Αθάνατη latin κουζίνα. Η μικρή ψάθινη Dolce & Gabbana τσάντα με τις πολύτιμες πέτρες βρίσκεται στο σκαμπό δίπλα στην καρέκλα μου. Ανάλογου στυλ κρατούσε πριν από λίγα εικοσιτετράωρα η πάντα απίθανα γοητευτική Ιρίνα Σάικ, όταν έκανε στο Λος Αντζελες βόλτες με τον Βίτο Σνάπελ, πρώην της Χάιντι Κλουμ και στενό φίλο του Σταύρου Νιάρχου junior. Η σύζυγος γνωστού επιχειρηματία κοιτάζει την ψάθινη τσάντα των διάσημων ιταλών σχεδιαστών οι οποίοι εμπνέονται πάντα από τη Νότια Ιταλία. Με πληροφορεί ότι η νεαρή, ταλαντούχα Μαρίνα Ραφαήλ έχει ήδη έτοιμη τη φθινοπωρινή-χειμερινή συλλογή τσαντών που σχεδιάζει. Της λέω ότι η όμορφη Μαρίνα έστειλε σε λίγους και εκλεκτούς μια… μικρή γεύση από την FW20 Apricity Collection. Εξυπνη, πολύ έξυπνη ιδέα. Οι τσάντες (η κολεξιόν έχει τίτλο The Warmth of the sun in Winter) στάλθηκαν σε μορφή μπισκότου. Δοκιμάζεις τα ζαχαρωτά, εύγεστα μπισκοτάκια μαζί με τον καφέ σου και ενημερώνεσαι για ό,τι πιο καινούργιο και εντυπωσιακό…