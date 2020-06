ΝΒΑ : Επιτρέπει να αλλάξουν τα ονόματα στις φανέλες ως μήνυμα κατά του ρατσισμού

Το ΝΒΑ επιστρέφει σε περίπου έναν μήνα, με την επανέναρξη να γίνεται στο Ορλάντο μετά τον κορωνοϊό, αλλά και μετά από τη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ.

Η Ένωση Παικτών και το NBA λοιπόν με αφορμή όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, σκοπεύει να επιτρέπει στους παίκτες να αλλάξουν το όνομα στις φανέλες τους κατά την επανέναρξη στο Ορλάντο ως δήλωση για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Καράνια, οι δύο πλευρές σχεδιάζουν να αφήνουν τους παίκτες να αλλάξουν το όνομα στις φανέλες τους προκειμένου να περάσουν και κοινωνικά μηνύματα κατά του ρατσισμού.

Δείτε την ανάρτηση:

The NBA and NBPA are planning to let players change the last name on their jerseys to a statement on social justice, per @ShamsCharania pic.twitter.com/yHJarmEfcP

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2020