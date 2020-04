Στην Κύπρο για νατοϊκή άσκηση το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας P-3B Orion της ΕΑΒ

Το Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας P-3B Orion «744» (αεροσκάφος ενδιάμεσης λύσης), το πρώτο από τα αεροσκάφη του προγράμματος αναβάθμισης μέσης ζωής (ΜLU), που παραδόθηκε τον περασμένο Μάϊο στο Πολεμικό Ναυτικό από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), πέταξε την Τρίτη 28 Απριλίου από την Ελευσίνα στην Λάρνακα Κύπρου με επιστροφή, στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΝ στην Νατοϊκή Επιχείρηση «Sea Guardian».

Στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και τον σημαντικό του ρόλο στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, έγιναν αναφορές με θετικά σχόλια. Συγκεκριμένα ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, αναδημοσίευσε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο αντιπρόεδρος της Lockheed Martin, Ντένης Πλέσσας, μετέφερε τις ευχαριστίες του προς τις ομάδες της ΕΑΒ και της Lockheed Martin, που εργάζονται στο εν εξελίξει πρόγραμμα.

. @NavyGR P-3B Orion conducted yesterday a flight to Larnaca Cyprus and then back to Elefsis within the operational context of NATO’s «Sea Guardian» mission. pic.twitter.com/QBq1SgpD2r

— Vassilis Nedos (@NedosVassilis) April 28, 2020