Θερίζει ο κορωνοϊός στη Γαλλία: 1.438 νέοι θάνατοι

Το φονικό του πέρασμα στη Γαλλία συνεχίζει ο κοροναϊός, με τις αρχές να ανακοινώνουν σήμερα το αδιανόητο νούμερο των 1.438 θανάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται σε 17.167.

Παράλληλα, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε σε 106.206 από 103.574 μία ημέρα νωρίτερα.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για πρώτη φορά μειώθηκε ο αριθμός όσων νοσηλεύονται στα νοσοκομεία.

#BREAKING France virus toll tops 17,000, numbers hospitalised down for first time: official pic.twitter.com/abF7rbulVZ

— AFP news agency (@AFP) April 15, 2020