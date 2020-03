Δημοσίευμα ΝΥΤ: Πώς οι Έλληνες έγιναν εχθρικοί απέναντι στους πρόσφυγες

«Όχι πια» λένε στους πρόσφυγες και τους μετανάστες οι Έλληνες, οι οποίοι από φιλόξενοι έχουν μετατραπεί σε «εκδικητές».

Αυτό σημειώνει σε εκτενές αφιέρωμα στους New York Τimes η απεσταλμένη στα ελληνοτουρκικά σύνορα, Matina Stevis – Gridneff, η οποία στη διάρκεια της κρίσης των τελευταίων ημερών, μεταδίδει με μεγάλη ακρίβεια τα γεγονότα και αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί.

Καταγράφει την ανεξέλεγκτη δράση ένοπλων ακροδεξιών ομάδων, που υποκαθιστούν το κράτος και έχουν πάρει το νόμο στα χέρια τους, μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε στα ανατολικά σύνορα.

Περιστατικά με μαυροντυμένους αγρότες και συνταξιούχους οι οποίοι περιπολούν, αναζητώντας μετανάστες που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα βόρεια χερσαία σύνορα με την Τουρκία.

Γίνεται λόγος και για το συμβάν στη Λέσβο, όταν εξαγριωμένοι ντόπιοι εμπόδισαν την αποβίβαση στην προβλήματα μιας λέμβου γεμάτης με μετανάστες από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας και παιδιών

Μέσα σε 5 χρόνια εξανεμίστηκε η συμπόνοια

Η δημοσιογράφος αναφέρει πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με το 2015, τότε που οι Έλληνες ακόμα βοηθούσαν και συμπονούσαν τους πρόσφυγες.

«Τώρα, η αντίδραση είναι εμφανώς εχθρική. Η νέα, κεντροδεξιά, ελληνική κυβέρνηση ανέστειλε προσωρινά την αποδοχή αιτήσεων ασύλου και δεσμεύτηκε να απελάσει όλους όσους έρχονται για να αποθαρρύνει τους μετανάστες. Και οι απλοί πολίτες, πολλοί από τους οποίους έχουν βαρεθεί, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους»

Οι χωρικοί από τις συνοριακές πόλεις σχηματίζουν ομάδες «πολιτοφυλακής» για να περικυκλώνουν τους μετανάστες. Οι νησιώτες έχουν δημιουργήσει οδοφράγματα για να εμποδίσουν τους πρόσφυγες να φθάσουν στα στρατόπεδα. Άλλοι επιτέθηκαν σε εργαζόμενους ΜΚΟ και δημοσιογράφους, κατηγορώντας τους ότι βοήθησαν τους μετανάστες να έρθουν στο νησί.

Όπως διαπιστώνουν οι Έλληνες, η μεταναστευτική κρίση που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια δεν τελειώνει ακόμη. Τα προβλήματα που δημιούργησε στη χώρα επέμειναν και εξανέμισαν σχεδόν κάθε σταγόνα γενναιοδωρίας από ανθρώπους που είχαν υπερηφανευθεί για τη συμπόνια τους.

Λέσβος: Προπηλακισμοί δημοσιογράφων και μελών ΜΚΟ

Τα στρατόπεδα προσφύγων στη Λέσβο και σε άλλα νησιά συνεχίζουν να επεκτείνονται και να ανοίγουν πληγές. Eπηρεάζουν τις τοπικές κοινότητες που αισθάνονται ότι έχουν πάρει λίγη υποστήριξη από την κυβέρνηση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκριτικά λίγοι από τους μετανάστες έχουν μετακινηθεί στην ηπειρωτική χώρα και ακόμη λιγότεροι έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα για να την ανακουφίσουν από το βάρος.

Αντ’ αυτού, συνέχισαν να φτάνουν χιλιάδες ακόμα, ακόμη και αφού η Τουρκία διέκοψε τις ροές των απελπισμένων αιτούντων άσυλο από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όταν οι Σύροι άρχισαν να έρχονται πριν από πέντε χρόνια, δώσαμε ρούχα, μαγειρέψαμε για αυτούς, παίξαμε τα μωρά τους», είπε μια γυναίκα με το όνομα Φωτεινή που ζει στο χωριό της Μόριας. «Πέντε χρόνια αλληλεγγύης», πρόσθεσε. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε πια. Θέλουμε τη ζωή μας πίσω».

Some locals blocking access to #Moria camp nearby for new arrivals . I asked one why, he told me to get the fuck out „or else“? I asked. He took out an iron chain and tried to strike me I didn’t let him and he stepped down They can’t handle a reporter but they ll save the nation pic.twitter.com/of30Lqfg8M

— Giorgos Christides (@g_christides) March 1, 2020