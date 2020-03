Αναβλήθηκε το Indian Wells λόγω κοροναϊού

Το πρώτο πολύ μεγάλο τουρνουά της χρονιά στο τένις, δεν θα πραγματοποιηθεί. Όπως ανακοινώθηκε, το Indian Wells ακυρώθηκε εξαιτίας του κοροναϊού, απόφαση που πάρθηκε από τους διοργανωτές αφού η περιφέρεια Riverside κήρυξε την κοιλάδα Coachella σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του θανατηφόρου ιού.

Το τουρνουά ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 12 Μαρτίου με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών και φυσικά του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη. Το αν και πότε θα διεξαχθεί τελικά το τουρνουά, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό.

Στη σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών τονίζεται ότι δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον αθλητών, θεατών αλλά και της περιοχής να διεξαχθεί το τουρνουά και ότι όλοι μαζί πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατευτούν από τον κοροναϊό.

Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματα τους ή να πιστώσουν τα χρήματα για το τουρνουά του 2021.

The 2020 BNP Paribas Open will not be held.https://t.co/BVKQmmcbth pic.twitter.com/CHOd0PgJeV

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 9, 2020