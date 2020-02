Διευρύνεται ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ

2nd day of the meeting of the SYRIZA Central Committee, in Athens, Greece on Dec. 1, 2019 / Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου, 2019

Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο εσωκομματικός πόλεμος στον ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των «προεδρικών» και των «53+» αλλά και όσων συντάσσονται μαζί τους, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται μέχρι στιγμής στη μέση να προσπαθεί να ισορροπήσει μη θέλοντας στον δρόμο προς το 3ο συνέδριο να γενικευθεί η σύγκρουση. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, καταγράφηκε ένταση και αποτυπώθηκαν πλήρως οι διαφορές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Μόνο που το βαρύ κλίμα που υπάρχει ακυρώνει, παράλληλα και λόγω του τρόπου που κινούνται και λειτουργούν οι διάφορες ομάδες και τάσεις, τον προσωπικό αγώνα του ίδιου του Τσίπρα για να προχωρήσουν με επιτυχία ο μετασχηματισμός και η διεύρυνση του κόμματος. Μία κόντρα που καλά κρατεί – Πώς Τραμπ και Πελόζι οδηγήθηκαν στα άκρα Μεγάλη κοροϊδία Τσίπρα με τις αποζημιώσεις των ελαιοπαραγωγών Ενδεικτικό της έντασης που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος ήταν και η απόφαση για αναβολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που είχε οριστεί για το προσεχές Σαββατοκύριακο με το καυτό θέμα, την απόφαση για το περιεχόμενο (ήταν δεδομένο ότι θα αφορούσε τη νέα ονομασία του ΣΥΡΙΖΑ, δηλ. την προσθήκη) του άτυπου δημοψηφίσματος. Διαβάστε ακόμα στο ρεπορτάζ του Άρη Ραβανού: ■ Για ποιους λόγους δεν συνεδρίασε η ΚΕ; ■ Γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο ο Πάνος Σκουρλέτης; ■ Τι επιβεβαίωσε η κίνηση 21 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ; Διαβάστε περισσότερα στα «ΝΕΑ» που κυκλοφορούν Μαύροι κύκνοι και γκρίζοι ρινόκεροι