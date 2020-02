Η εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Σανς

Ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα απέναντι στους Σανς κι έχασε το triple double για μόλις μία ασίστ.

Έτσι τα «Ελάφια» επικράτησαν άνετα με 129-108 των Σανς και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 42-7.

Δείτε το βίντεο:

Another near triple-double from Giannis:

30 PTS | 19 REB | 9 AST | 1 BLK | 1 STL pic.twitter.com/7pp4LubfTE

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 2, 2020