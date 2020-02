Το συγκινητικό αντίο των Λος Άντζελες Λέικερς στον Κόμπι και την κόρη του Τζιάνα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υποδέχθηκαν τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (ήττα με σκορ 127-119), σε ένα παιχνίδι όμως που δεν είχε καθόλου σημασία για όσους παρευρέθησαν στο Staples Center.

Το συγκεκριμένο ματς ήταν εντελώς διαφορετικό, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας της Καλιφόρνιας είπαν αντίο, με το δικό τους τρόπο, στον Κόμπι Μπράιαντ και την κόρη του Τζιάνα, που έχασαν τη ζωή τους από πτώση ελικοπτέρου.

Όλοι φορούσαν τη φανέλα με το νούμερο «24» και φυσικά η ατμόσφαιρα ήταν συναισθηματικά φορτισμένη, καθώς αποχαιρετούσαν το θρύλο της ομάδας, τον… δικό τους Κόμπι.

Τα φώτα έσβησαν και τα φλας έδιναν μια ξεχωριστή νότα, ώστε να κρατηθούν ακριβώς 24,2 δευτερόλεπτα απόλυτης σιγής στο γήπεδο.

Αλλά καλύτερα ας αφήσουμε τις εικόνες να μιλήσουν:

«Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant.» pic.twitter.com/jmqQMVC2UO

Lakers had a 24.2 second moment of silence to honor Kobe, Gigi and the seven victims from Sunday’s tragedy. pic.twitter.com/1x6Te3xw1X

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 1, 2020