Νέος Κοροναϊός: Στους 81 οι νεκροί στην Κίνα – 5ο κρούσμα στην Αυστραλία

Pictures uploaded to social media on January 25, 2020 by the Central Hospital of Wuhan show medical staff attending to patients, in Wuhan, China. THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST ON SCREEN COURTESY "THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN VIA WEIBO".

Εντείνεται η ανησυχία για το νέο κοροναϊό! Ο απολογισμός των νεκρών στην Κίνα ανήλθε σε 81 σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση παρέτεινε τις διακοπές για το κινεζικό σεληνιακό Νέο Έτος και οι περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν. Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα το πέμπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, ενώ η Ιαπωνία θα αρχίσει να επαναπατρίζει τους υπηκόους της. Εντείνεται η ανησυχία για τον κοροναϊό : Αυξάνονται συνεχώς οι νεκροί στην Κίνα – Νέο κρούσμα στην Αυστραλία Η Κίνα στο μεταξύ δοκιμάζει φάρμακο που χορηγείται στους φορείς του ιού HIV ως πιθανή θεραπεία για τα συμπτώματα του νέου κοροναϊού ο οποίος εξαπλώνεται ταχύτατα. Αυξάνονται οι νεκροί Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και η Εθνική Επιτροπή Υγείας αποδέσμευσαν 60,33 δισεκ. γουάν (περίπου 7,85 δισεκ. ευρώ) για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου. Ο απολογισμός των νεκρών στην Κίνα από το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στη χώρα ανήλθε σε 81 σήμερα, και ο αριθμός των κρουσμάτων σε όλη την Κίνα αυξήθηκε σε τουλάχιστον 2.744, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες να αποτραπεί η εξάπλωση εντός και εκτός χώρας. Παράταση διακοπών για το νέο έτος Η κινεζική κυβέρνηση παρέτεινε τις διακοπές για το κινεζικό σεληνιακό Νέο Έτος και οι περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν ή συνέστησαν στο προσωπικό τους να εργάζεται από το σπίτι σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Ειδικότερα : Μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Κίνα κλείνουν προσωρινά τα καταστήματά τους και συνιστούν στο προσωπικό τους να εργαστεί από το σπίτι, προκειμένου να προφυλαχθεί από την εξάπλωση του κοροναϊού. Επιπλέον οι εταιρείες δίνουν περισσότερες ημέρες διακοπών στους εργαζόμενούς τους, ακυρώνουν εκδηλώσεις και επιβάλουν καραντίνες καθώς προετοιμάζονται για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της απόφασης των κινεζικών αρχών να παρατείνουν τις διακοπές για το κινεζικό νέο έτος κατά 3 ημέρες ως τις 2 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. Η αλυσίδα εστιατορίων Haidilao International Holding ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα καταστήματά της σε όλη την Κίνα από χθες Κυριακή ως την Παρασκευή, ενώ η εταιρεία gaming Tencent Holdings Ltd και η εταιρεία social media ByteDance συνέστησαν στο προσωπικό τους να εργαστεί από το σπίτι. Πολλές άλλες εταιρείες συμβούλευσαν τους εργαζόμενούς τους που επιστρέφουν από την Ουχάν ή την επαρχία Χουμπέι να παραμείνουν σε καραντίνα στα σπίτια τους. Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ακύρωσε την εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη, την πρώτη ημέρα που λειτουργεί ξανά μετά το κινεζικό νέο έτος, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου από τον κοροναϊό. Οι επιχειρήσεις στην πόλη Σουζχού της ανατολικής Κίνας, όπου βρίσκεται ένα βιομηχανικό πάρκο για φαρμακευτικές και τεχνολογικές εταιρείες θα παραμείνουν κλειστές τουλάχιστον ως τις 8 Φεβρουαρίου. Νέο κρούσμα -το πέμπτο – στην Αυστραλία Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα το πέμπτο κρούσμα του νέου κοροναϊού στη χώρα, με τους αξιωματούχους να εξηγούν ότι πρόκειται για μια 21χρονη γυναίκα η οποία βρισκόταν στην τελευταία πτήση που αναχώρησε από την Ουχάν, την κινεζική πόλη από όπου ξεκίνησε η επιδημία, για το Σίδνεϊ προτού το Πεκίνο ανακοινώσει ταξιδιωτική απαγόρευση. Η γυναίκα αυτή βρισκόταν στην απευθείας πτήση που συνδέει το Σίδνεϊ με την Ουχάν και παρουσίασε συμπτώματα 24 ώρες μετά την άφιξή της στην Αυστραλία. Αμέσως πήγε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο επικεφαλής των υγειονομικών αρχών της Νέας Νότιας Ουαλίας Κέρι Τσαντ στους δημοσιογράφους. «Η ασθενής τέθηκε αμέσως σε καραντίνα», τόνισε ο Τσαντ. Εξάλλου οι αρχές αναζητούν δύο ανθρώπους με τους οποίους είχε επαφή οι οποίοι όμως έχουν μικρές πιθανότητες να έχουν προσβληθεί. Η Αυστραλία επιβεβαίωσε το Σάββατο τέσσερα κρούσματα του νέου κοροναϊού στη χώρα, ένα στη Μελβούρνη και τρία στο Σίδνεϊ, με τις αρχές να εξηγούν ότι αναμένουν και άλλα με δεδομένο τον όγκο των ταξιδιωτών μεταξύ Αυστραλίας και Κίνας. Απομακρύνονται από την Κίνα οι ξένοι υπήκοοι Παράλληλα η Καμπέρα συνεργάζεται με τις κινεζικές αρχές για την απομάκρυνση περίπου 100 Αυστραλών από την Ουχάν. Η υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μαρίζ Πέιν δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό 3AW ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει «οριστικό» αριθμό των Αυστραλών που βρίσκονται στην Ουχάν ή την επαρχία Χουμπέι καθώς υπάρχουν πολλοί με διπλή υπηκοότητα, κάποιοι εκ των οποίων ενδέχεται να μην έχουν ταξιδέψει με το αυστραλέζικο διαβατήριό τους. Τους υπηκόους της απομακρύνει και η Ιαπωνία. Η κυβέρνηση της ασιατικής χώρας σκοπεύει να έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διευθετήσεις προκειμένου να γίνει τουλάχιστον μία πτήση τσάρτερ ήδη αύριο Τρίτη με την οποία θα μπορέσουν να επαναπατριστούν ιάπωνες υπήκοοι από την Ουχάν, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο ανώτερο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος. Ο εκπρόσωπος της ιαπωνικής κυβέρνησης Γιοσιχίντε Σούγκα τόνισε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών νωρίτερα σήμερα ότι έχει αναληφθεί πρωτοβουλία σε συντονισμό με τις κινεζικές αρχές για να επαναπατριστούν όσοι Ιάπωνες το επιθυμούν από την πόλη Ουχάν, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων με ναυλωμένα αεροσκάφη. Η εξάπλωση της επιδημίας Μέχρι στιγμής κρούσματα του κοροναϊού, έχουν επιβεβαιωθεί εκτός από την Κίνα σε 12 ακόμη χώρες : Ταϊλάνδη, ΗΠΑ, Αυστραλία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Γαλλία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Νότια Κορέα, Βιετνάμ, Νεπάλ, Καναδάς. Στο μεταξύ, μεγάλη επισκεψιμότητα έχει, ο διαδικτυακός χάρτης που απεικονίζει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την παγκόσμια εξάπλωση της επιδημίας του κοροναϊού. Δείτε εδώ το χάρτη Ο χάρτης ενημερώνεται τακτικά και δείχνει στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, ενώ επιτρέπει και free download των στοιχείων από τους επισκέπτες. Δοκιμάζουν φάρμακο του HIV Η Κίνα δοκιμάζει φάρμακο που χορηγείται στους φορείς του ιού HIV ως πιθανή θεραπεία για τα συμπτώματα του νέου κοροναϊού ο οποίος εξαπλώνεται ταχύτατα, ανέφερε χθες η φαρμακοβιομηχανία AbbVie Inc. Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ζήτησαν το φάρμακο αυτό ώστε να ενισχύσουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την κρίση, είπε η Αντέλε Ινφάντε, εκπρόσωπος της εταιρείας που εδρεύει στο Βόρειο Σικάγο. Το φάρμακο Aluvia, γνωστό και με την εμπορική ονομασία Kaletra, περιέχει συνδυασμό των δραστικών ουσιών λοπιναβίρης και ριτοναβίρης. Την Πέμπτη, το Πεκίνο ανέφερε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικό φάρμακο για τον ιό, όμως σύστησε να λαμβάνονται δύο χάπια λοπιναβίρης/ριτοναβίρης και να γίνονται εισπνοές άλφα ιντερφερόνης μέσω νεφελοποιητή δύο φορές την ημέρα. Οι υγειονομικές αρχές σε όλον τον κόσμο έχουν κινητοποιηθεί για να προλάβουν τυχόν πανδημία.