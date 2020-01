Ιράκ: Επίθεση με ρουκέτες κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Πέντε ρουκέτες έπεσαν κοντά στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη, σύμφωνα με πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ, την οποία επικαλείται το AFP.

Της επίθεσης είχε προηγηθεί εκτόξευση τριών πυραύλων που έπληξαν την «πράσινη ζώνη» στην πρωτεύουσα του Ιράκ χωρίς απώλειες. Οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας εντόπισαν επίσης εκτοξευτή ρουκετών.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Τα συστήματα προειδοποίησης ενεργοποιήθηκαν και οι στρατιώτες που βρίσκονται στην περιοχή κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, όπως διακρίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

#Breaking

«Seek shelter»

We are still advised to take cover in Union III, just across the road from the #US embassy in Green Zone #Baghdad. A few rockets allegedly hit nearby.

I didn’t hear any explosions as we were in hard cover. pic.twitter.com/pj9U5KPUqi

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) January 26, 2020