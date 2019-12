Καζακστάν: Στους 15 οι νεκροί από τη συντριβή του αεροσκάφους λίγο μετά την απογείωσή του

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το επιβατικό αεροσκάφος Fokker-100 της εταιρείας Bek Air που θα εκτελούσε πτήση από την Αλμάτι στη Νουρ-Σουλτάν συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του πάνω ένα τοιχίο από μπετόν και κατόπιν διαπέρασε διώροφο κτίριο.

Κατά τον Τλεχάν Αμπιλντάγεφ, εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, «δεκατέσσερις άνθρωποι πέθαναν επιτόπου» και άλλος «ένας υπέκυψε στο νοσοκομείο» που διακομίστηκε.

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση αρκετοί τραυματίες

Οι δημοτικές αρχές στην Αλμάτι έκαναν νωρίτερα λόγο για άλλους 16 ανθρώπους που εισήχθησαν σε «εξαιρετικά κρίσιμη» κατάσταση σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσα στα θύματα που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία είναι οκτώ παιδιά με «πολλαπλούς τραυματισμούς».

At least 7 confirmed dead after plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan; the total number of casualties is not yet clear https://t.co/VrjZcVDYX7 pic.twitter.com/jG4MBaXVBZ via @BNONews

— Liveuamap (@Liveuamap) 27 Δεκεμβρίου 2019