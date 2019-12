Νέα προσπάθεια Τραμπ για «μπλόκο» σε κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας

Η κυβέρνηση Τραμπ απέστειλε επτασέλιδο υπόμνημα στη Γερουσία με το οποίο εκφράζει σοβαρότατες αντιρρήσεις στο πρόσφατο διακομματικό νομοσχέδιο των γερουσιαστών Ρόμπερτ Μενέντεζ (Δημοκρατικός) και Τζιμ Ρις (Ρεπουμπλικανός), το οποίο καλεί τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στην Τουρκία εξαιτίας της απόφασής της να προμηθευτεί το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 από τη Ρωσία.

Το επτασέλιδο υπόμνημα του Στέητ Ντιπάρτμεντ, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα η γνωστή ιστοσελίδα «The Daily Beast», αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα της «ειδικής σχέσης» που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του κ. Τραμπ και του τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ανεβάζει τον πήχη της δυσκολίας ώστε να κατανοήσει ο ένοικος του Λευκού Οίκου τις ελληνικές ανησυχίες για τη συμπεριφορά της Άγκυρας που σίγουρα θα του παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον στις 7 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο εστάλη αφού το νομοσχέδιο με τίτλο «Promoting American National Security and Preventing the Resurgence of ISIS Act» υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η αμερικανική κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι προβλέψεις του νόμου θα μπορούσαν να πλήξουν αποφασιστικά τις εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών – Τουρκίας στον αμυντικό τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο Μενέντεζ – Ρις προβλέπει όχι μόνο την απαγόρευση πώλησης στην Άγκυρα των υπερσύγχρονων αεροσκαφών F-35, αλλά και την απαγόρευση προμήθειας ανταλλακτικών για τα αεροσκάφη F-16.

Κάτι τέτοιο, συνεχίζει το έγγραφο, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μία στενότερη εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία ή «από άλλους εχθρικούς προμηθευτές εξοπλισμών» (πχ Κίνα). Επιπλέον, το νομοσχέδιο αυτό κρίνεται ότι «μεταχειρίζεται την Τουρκία ως παρία εντός του ΝΑΤΟ, τροφοδοτώντας ένα αφήγημα που πιθανόν η Ρωσική Ομοσπονδία θα επιδιώξει να εκμεταλλευθεί».

Πέραν του ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκφράζει με το εν λόγω έγγραφο την αντίθεσή της στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου για τη χορήγηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας σε Κούρδους της Συρίας (σ.σ. σημειώνεται ότι η Τουρκία θεωρεί τα μέλη του συροκουρδικού PYD/YPG τρομοκράτες και για τον λόγο αυτό προχώρησε στην τελευταία εισβολή της στη Βορειοανατολική Συρία), ζητείται επίσης να αφαιρεθεί η πρόβλεψη να επιβάλλει ο Πρόεδρος κυρώσεις εναντίον της τουρκικής τράπεζας Halkbank (η οποία είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο εμπορίου χρυσού με σκοπό την παράκαμψη των κυρώσεων εναντίον του Ιράν) ώστε ο Λευκός Οίκος να έχει ευελιξία κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.

Τονίζεται συναφώς ότι το σκάνδαλο Halkbank αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους του Προέδρου Ερντογάν διότι σύμφωνα με στοιχεία που έχουν έλθει στο φως φέρεται να υπάρχει εμπλοκή ακόμη και προσώπων του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.