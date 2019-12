Βολιβία: Ενταλμα σύλληψης για τον Εβο Μοράλες από τον γενικό εισαγγελέα

Greece's Prime Minister, Alexis Tsipras, meets with Bolivia's President, Evo Morales at Maximos Mansion, Athens, Greece on March 15, 2019 / Συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον Πρόεδρο της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, στην Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019.

Ένταλμα σύλληψης για τον πρώην πρόεδρο της Βολιβίας, Έβο Μοράλες, εξέδωσε ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, όπως είχε προαναγγελθεί από τη μεταβατική κυβέρνηση. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για υποκίνηση σε εξέγερση, τρομοκρατία και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο νέος υπουργός Εσωτερικών της χώρας μάλιστα δημοσίευσε το ένταλμα σύλληψης στο Twitter. Sr. @evoespueblo para su conocimiento pic.twitter.com/1KrAFcevjQ — Arturo Murillo (@ArturoMurilloS) December 18, 2019 Ο υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη δεσμευθεί να θέσει υπό κράτηση τον πρώην πρόεδρο, κατηγορώντας τον Μοράλες ότι προκάλεσε αντιδημοκρατικές διαμαρτυρίες που, όπως υποστήριξε ο Μουρίγιο, συνδέονται με τρομοκρατία. Η μεταβατική πρόεδρος της Βολιβίας, Τζανίνε Άνιες, είχε ανακοινώσει την Κυριακή ότι η κυβέρνηση θα εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του πρώην προέδρου, με κατηγορίες για ανταρσία. Στην Αργεντινή ο πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Ο Μοράλες βρίσκεται στην Αργεντινή, όπου του χορηγήθηκε το καθεστώς του πρόσφυγα αυτή την εβδομάδα, λίγες μέρες μετά την ορκωμοσία του Αργεντίνου νέου προέδρου Αλμπέρτο Φερνάντες. Ο κεντροαριστερός περονιστής, Αλμπέρτο Φερνάντες, είχε ταχθεί τον Νοέμβριο υπέρ της χορήγησης ασύλου στον Έβο Μοράλες, θύμα, όπως είπε, «πραξικοπήματος». Αφού έχασε την υποστήριξη της αστυνομίας και του στρατού, ο Μοράλες αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 10 Νοεμβρίου έπειτα από τρεις εβδομάδες διαδηλώσεων για τις εκλογές που αμαυρώθηκαν από νοθεία, σύμφωνα με την αντιπολίτευση και τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών. Είχε εκλεγεί για τέταρτη θητεία έπειτα από σχεδόν 14 χρόνια ως επικεφαλής της Βολιβίας.