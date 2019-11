Στέφανος Τσιτσιπάς : Πώς έφτασε στην κορυφή ξεκινώντας από τα ανοιχτά γήπεδα

Έκανε αδιαμφισβήτητα την Ελλάδα να βλέπει τένις. Έκανε τους Έλληνες να φωνάζουν… λες και έβαλε γκολ η Εθνική του 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Δεν είναι λίγο… Ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είναι μόλις 21 ετών.

Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπα, ο οποίος την Κυριακή 17 Νοεμβρίου έγραψε ακόμα μια χρυσή σελίδα στον ελληνικό αθλητισμό κατακτώντας το ATP στο Λονδίνο, επικρατώντας του Ντομινίκ Τιμ με 2-1 σετ.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του wonder boy του παγκοσμίου τένις, η οποία ωστόσο… μόνο έκπληξη δεν αποτελεί.

THE NEW KING OF LONDON 👑

🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019