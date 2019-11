ΗΠΑ: Η φρουρά Ερντογάν επιτέθηκε σε διαδηλωτές υπέρ των Κούρδων

Επίσκεψη στον Λευκό Οίκο πραγματοποιεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον τούρκο πρόεδρο με κάθε επισημότητα, ενώ κατά τη διάρκεια των πρώτων δηλώσεων προέταξε… την παλιά τους φιλία.

«Είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Ερντογάν, στο Οβάλ γραφείο. «Κατανοούμε ο ένας τη χώρα του άλλου».

Την ίδια ώρα, έξω από τον Λευκό Οίκο τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια υπό το φόβο διαδηλώσεων κατά των δύο προέδρων. Είναι ενδεικτικό ότι έξω από το ξενοδοχείο όπου διαμένει ο Ερντογάν βρίσκονται ανιχνευτές μετάλλων και φορτηγά, ενώ σε οροφές κτιρίων βρίσκονται ελεύθεροι σκοπευτές.

Ενας επιπλέον λόγος που οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται επί ποδός προκειμένου να αποφευχθούν ακραίες αντιδράσεις διαδηλωτών είναι όσα εκτυλίχθηκαν το 2017. Τότε που ο Ερντογάν επισκέφτηκε για τελευταία φορά την Ουάσινγκτον.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν οι μπράβοι του Ερντογάν εξήλθαν της τουρκικής πρεσβείας και επιτέθηκαν εναντίον των διαδηλωτών, που διαμαρτύρονταν εναντίον του προέδρου της Τουρκίας και ειδικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κούρδων.

Οι διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από την τουρκική πρεσβεία του, έχοντας πανό και ντουντούκες, ενώ φώναζαν συνθήματα κατά του Ερντογάν.

Οι άνδρες της φρουράς του, οι οποίοι φορούσαν μαύρα κοστούμια και μαύρα γυαλιά, ξυλοκόπησαν άγρια τους διαδηλωτές. Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εκ των οποίων οι δυο ήταν σοβαρά, ενώ άλλοι δυο συνελήφθησαν.

trump: Flynn’s a good guy.

Flynn: we need to see the world from Turkey’s perspective.

Erdogan’s guards: 👇Clip👇

President Cuck: *crickets* pic.twitter.com/wXYr7Ji5Ne

— BrooklynDad_Defiant Savage! (@mmpadellan) May 21, 2017