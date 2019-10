Λίβανος : Ναι από στα μέτρα Χαρίρ προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική κρίση

Τα κυριότερα κόμματα του Λιβάνου συμφώνησαν στο πακέτο των μεταρρυθμίσεων που πρότεινε ο πρωθυπουργός Σάαντ αλ Χαρίρι προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική κρίση που έχει πυροδοτήσει μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες, όπως έγινε γνωστό από κυβερνητικές πηγές.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% του μισθού των νυν και των πρώην αξιωματούχων και η οικονομική συμβολή των τραπεζών, ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ώστε να επιτευχθεί «σχεδόν μηδενικό έλλειμμα» στον προϋπολογισμό του 2020.

Σχεδιάζεται επίσης η ιδιωτικοποίηση του τομέα των τηλεπικοινωνιών και μια αναδιάρθρωση του ενεργειακού τομέα, κάτι που συνιστά εξάλλου αίτημα των πιθανών ξένων δωρητών και επενδυτών.

Αντιμέτωπος με τις ογκώδεις διαδηλώσεις ο Χαρίρι έδωσε την Παρασκευή διορία τριών ημερών στα κόμματα της κυβέρνησης για να συμφωνήσουν στις μεταρρυθμίσεις αυτές.

Οι περισσότεροι πολιτικοί ηγέτες απάντησαν σήμερα, αποδεχόμενοι το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και την πρόταση να μην επιβληθούν νέοι φόροι.

Το υπουργικό συμβούλιο, που θα συνεδριάσει αύριο, Δευτέρα, το πρωί παρουσία του προέδρου Μισέλ Αούν, αναμένεται να δώσει την επίσημη έγκρισή του στο σχέδιο της κυβέρνησης.

Αφορμή για πρόσφατες τις διαδηλώσεις ήταν η αιφνίδια ανακοίνωση, την περασμένη Πέμπτη, ότι θα επιβληθεί ένας νέος φόρος στις τηλεφωνικές κλήσεις που γίνονται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπως το WhatsApp.

Το διάγγελμα του Χαρίρι, την επόμενη ημέρα, ερμηνεύτηκε από πολλούς ως απόπειρα να διασωθεί η πολιτική ελίτ την οποία οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ως διεφθαρμένη και ανίκανη να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στη χώρα.

Incredible! A literal ocean of demonstrators in #Beirut as 1.5 million people (1/4 of #Lebanon’s entire population) hit the streets today to protest corruption and economic inequality.

The Lebanese are fed up with this atrocious system. #LebanonProtests pic.twitter.com/63qGpKsJxE

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) October 20, 2019