Ερντογάν: Παραπληροφόρηση τα περί απόδρασης μελών του Ισλαμικού Κράτους

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες κρατούμενοι του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν συνεπεία της τουρκικής επίθεσης στην βόρεια Συρία αποτελούν «παραπληροφόρηση» που έχει ως στόχο να προκαλέσει την Δύση, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι κουρδικές αρχές στην βόρεια Συρία ανακοίνωσαν σήμερα ότι 785 ξένοι συνδεόμενοι με το Ισλαμικό Κράτος κατόρθωσαν να δραπετεύσουν από στρατόπεδο όπου εκρατούντο, έπειτα από βομβαρδισμό από τις τουρκικές δυνάμεις σήμερα.

Ain Isa camp. Almost all suspected ISIS militants fled the camp. pic.twitter.com/sT2Cf4PWtI

— Mustafa Bali (@mustefabali) October 13, 2019